Реакция мира на циничные удары россиян по Киеву: что говорят политики

Россия осуществила массированную атаку на Украину 17 июня, основным направлением ударов была столица. Политики других стран прокомментировали произошедшее.

Различные реакции на российский террор представителей других стран собрал 24 Канал.

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Как в мире реагируют на обстрел Украины

Российские захватчики применили 175 дронов, 14 крылатых ракет и по меньшей мере 2 баллистики для атаки на Киев 17 июня. Враг обстрелял объекты критической инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома.

Президент США заявил, что ничего не знает об атаке. На запрос журналистов прокомментировать российские удары он пожал плечами и переспросил, когда был обстрел.

Я проверю, и мы вернемся к этому вопросу. Я должен на это посмотреть,

– выдал Дональд Трамп.

Посол Британии Мартин Харрис раскритиковал атаку россиян. "Неразборчивое нападение России на Киев и другие города – это ужасное напоминание о том, что она безжалостно продолжает свою войну, в то время, как Украина и ее партнеры стремятся к справедливому и длительному миру", – написал он.

Публикация Мартина Харриса в соцсети "X" / Скриншот 24 Канала

Главу дипломатии ЕС Кайю Каллас процитировали в The Guardian. Она назвала ночную атаку России одним из самых разрушительных авиаударов по Киеву за время войны.

Россия остается неумолимой в своих атаках, нацеленных на гражданское население, и продолжает войну. Это еще один знак того, что Россия просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать давление,

– подчеркнула Каллас.

В министерстве иностранных дел Германии также прокомментировали событие. Там написали, что, пока мир следит за ситуацией на Ближнем Востоке, Путин продолжает бомбить Украину. "Более десятка погибших только в Киеве свидетельствуют: Россия использует дипломатию только как декорацию. Путин не хочет решения конфликта – он хочет капитуляции Украины. Мы и в дальнейшем будем усиливать давление на него", – говорится в публикации.

Ответ МИД Германии на атаку России / Скриншот 24 Канала