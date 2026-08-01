Несколько факторов: с какой целью Россия направила одну из своих ракет на Польшу

30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, выбрав основным направлением Киевскую и Львовскую области. Враг применил средства воздушного нападения различных типов и большое количество баллистических и крылатых ракет. На этот раз одна из них залетела в Польшу. Это элемент давления и запугивания со стороны россиян европейского сообщества.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук, однако отметил, что сегодня он рассмотрел бы это в контексте более широкой ИПСО и объяснил, почему.

Российская ракета в Польше: какие нарративы могут звучать

По мнению майора ВСУ, к обострению различных конфликтов между поляками и украинцами, которые сейчас наблюдаются на почве национальности, россияне определенно прилагают к этому руки и работают с различными маргинальными и праворадикальными кругами для того, чтобы обострять ситуацию.

В целом используют полемику со стороны Кароля Навроцкого, который в этой ситуации тоже ведет себя безответственно, потому что работает для своей аудитории на выборы и сам расшатывает собственную страну. Всегда, когда в государстве происходят такие радикальные вещи, это потом выливается в проблемы для государства в контексте беспорядков. Навроцкий сейчас это делает и хранит молчание, чего быть не должно. Это важный момент,

– подчеркнул Ткачук.

Поэтому он считает, что ситуация с российской ракетой на территории Польши может и дальше раздуваться в социальных сетях различными радикальными группировками или ботами с целью продвижения среди поляков нарратива о том, что подобные инциденты происходят из-за Украины.

Такие нарративы мы сможем встретить в информационном поле. Если мы их, проанализировав сейчас, не найдем, то есть абсолютно четкое понимание, что это является элементом дальнейшего гибридного давления на Польшу, на страны Балтии, в целом на ЕС и Североатлантический альянс, с целью раскачать ситуацию по типу "где ваше НАТО, почему вы не защищаетесь? Вы слабаки". Для России это выгодная история для раскачивания ситуации в Европе,

– пояснил Ткачук.

Анализ инцидента в Польше: смотрите в видео

Массированная атака на Украину: ключевой мотив врага

В целом, анализируя комбинированную атаку на Украину в ночь на 30 июля, он отметил, что враг накопил достаточное количество ракет, чтобы нанести этот удар по всей территории Украины, по многим городам.

Снова страдает гражданская инфраструктура, россияне пытаются использовать проблему Украины с отсутствием противобаллистической защиты и ищут варианты, как продолжить давление на мирное население, чтобы расшатать общество.

Россияне ищут способы, как нас дожать, заставить пойти на условия капитуляции. Также эта атака связана с тем, что поездка президента Украины в Соединенные Штаты и Великобританию оказалась довольно успешной. Было много положительных отзывов от президента, Кирилла Буданова, Павла Палисы и участников, которые присутствовали на встрече с Дональдом Трампом. Есть ощущение, что они захотели оказать давление на Зеленского, который утром того дня вернулся,

– заявил Ткачук.

По его словам, очевидно, что ключевой мотив россиян – уничтожать украинскую инфраструктуру, давить на население, а все остальные моменты являются сопутствующими. Враг атакует фактически каждую неделю. Как подчеркнул майор ВСУ, того арсенала вооружения, который есть у России, хватит, чтобы и дальше продолжать такие системные атаки на Украину.