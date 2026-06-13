Россия меняет тактику обстрелов и модернизирует вооружение: эксперт предсказал, к чему следует готовиться

Россия значительно модифицировала ракеты Х-101. У них есть отделяемая боевая часть, которую противник может сбрасывать при подлете к цели. Кроме того, с мая россияне несколько изменили тактику нанесения ударов.

Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, указав на то, что новая тактика заключается не в модернизации оружия или изменении приемов, а в том, что ко всему этому добавляется мощное информационное давление, в частности угрозы нанести удар "Орешником".

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Массированная атака на Украину: какую тактику сейчас использует враг?

По словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики, структура самих ударов серьезно не изменилась, но появился формат поведения Кремля, когда Путин или его пресс-секретарь Песков предупреждают о "неизбежном ударе возмездия". Наблюдается изменение работы системы управления войсками, системы боевого управления, разведки и целеуказания, которое предшествует массированным атакам.

Как правило, подготовка начинается за 48 – 72 часа до предполагаемого удара. Проходит трое суток и они закрываются. Отбой тревоги. Проходит несколько дней, они начинают проводить снова и снова подготовку, но удар не наносится. Он происходит на третий раз. Это сознательная тактика для того, чтобы украинцы находились в ожидании неизбежного ужаса, а это страшнее, чем сам ужас. Добавляется психологический фактор,

– пояснил Лакийчук.

О тактике ракетно-дроновых ударов врага: смотрите видео

Противник совершенствует оружие

Параллельно, по словам Лакичука, россияне совершенствуют оружие, в частности дроны типа "Шахед". Появляются со стороны врага новые реактивные, которые можно сравнить с простым вариантом крылатой ракеты. Противник модернизирует и "Герань". Руководитель программ безопасности Центра глобалистики объяснил, что россияне развивают БпЛА, чтобы опередить те средства противодроновой защиты, которые сегодня есть у Украины.

"Меняется и ракетное вооружение, опять же с учетом наших возможностей. Если с баллистикой у нас очень тяжелая ситуация, в частности с "Искандерами", то крылатым ракетам противодействуем довольно успешно. Россияне понимают, что не стоит выпускать такие дорогие цели только для того, чтобы они сковали нашу ПВО. Вот они ищут другие варианты их применения, чтобы повысить эффективность поражения", – отметил Лакийчук.

Подводя итог, руководитель программ безопасности Центра глобалистики подчеркнул важность договориваться с партнерами, работать над разработкой антибаллистических ракет и просить о Patriot и ракетах к ним. По его словам, нужно постоянно совершенствовать средства ПВО.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что США якобы передали Украине данные о возможной угрозе ракетного удара со стороны России, в частности об использовании ею "Орешника". 12 июня в Воздушных силах сообщали, что в течение суток существовала высокая вероятность применения противником баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр". Там призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Предупредил о вероятных массированных атаках в ближайшее время и президент Украины Зеленский.