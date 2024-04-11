Массированная атака гражданской инфраструктуры Украины: Путин цинично сказал, почему был обстрел

Российская армия 11 апреля нанесла массированный удар по гражданской инфраструктуре Украины, в том числе поразив и энергообъекты. Владимир Путин цинично прокомментировал действия своих военных.

Диктатор заявил, что это, мол, ответ за удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Путин цинично прокомментировал обстрел гражданской инфраструктуры

Глава Кремля во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси заявил, что на "удары Украины по энергообъектам России Москва вынуждена была отвечать". Таким образом Путин объяснил, почему во время ночной атаки 11 апреля его армия нанесла удар по гражданской инфраструктуре нашего государства.

При этом российский диктатор заявил, что его страна "воздерживалась от подобных обстрелов в зимний период". Путин объяснил это якобы "гуманными соображениями" к украинцам, чтобы "не оставить без электричества больницы и школы". Хотя обстрелы энергообъектов случались также и зимой.

Кроме того, Путин заявил, что удары по объектам энергетики Украины – это "часть демилитаризации". По мнению диктатора, это якобы имеет "влияние на украинский военно-промышленный комплекс". Глава Кремля также дерзко заявил, что он якобы "готов к мирному урегулированию", но "без навязывания ему позиций, которые не основываются на реалиях".

Россияне нанесли массированный удар по энергообъектам

Россия ночью и утром 11 апреля массированно атаковала Украину дронами типа "Шахед" и ракетами различных типов. На этот раз основной целью оккупантов были объекты энергетической инфраструктуры.

В результате обстрела под удар захватчиков попали объекты генерации и системы передачи в Одесской, Львовской, Харьковской, Запорожской и Киевской областях.

Во время атаки враг обстрелял две теплоэлектростанции ДТЭК. К счастью, обошлось без жертв и погибших. В то же время Трипольская ТЭС в Киевской области была полностью разрушена оккупантами.

Стоит отметить, что на этот раз враг для атаки ТЭС применил новейшую ракету типа Х-69. Таким образом это показало изменения в тактике применения оружия для атаки оккупантами.

Трипольскую ТЭС, которую полностью разрушили оккупанты можно считать гражданской инфраструктурой. Ведь от ее работы полностью зависит наличие света и воды в домах граждан Киевской области.