Не вижу особых экспериментов, – Игнат об отчете ISW по массированной атаке Украины из России
Аналитики американского Института изучения войны предположили, что накануне ракетных обстрелов россияне могли достаточно долго готовиться и экспериментировать с обстрелами. В то же время, военные особых экспериментов в российской атаке не видят.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что обстрел был похож на то, что оккупанты совершали ранее, передает 24 Канал.
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Игнат высказался об отчете ISW по атаке Украины Россией
Спикер Воздушных сил заявил, что не видит в последней массированной атаке россиян по Украине особых экспериментов. Ибо они делают то же, что делали и в 2022 году.
Обстрел массированный, ракетами разных типов, ударными БПЛА, здесь новизны нет, единственное, что в этом новое, это очень много – 158 средств воздушного нападения одновременно, это абсолютно рекордная цифра, которую мы давно не видели,
– сказал он.
Игнат подчеркнул, что эта атака отличалась от предыдущих массированных тем, что являлось применением огромного количества ракет, а именно 90 крылатых ракет. В то же время он напомнил, что ГУР МО сообщало, что в месяц оккупанты способны вместе изготовить около сотни всех типов ракет.
"То, что они потенциально могут и дальше это делать, это понятно. Но здесь уже нужно согласиться с Институтом изучения войны, что надолго такого не хватит, если они будут наносить такие удары чаще", – подчеркнул спикер.
Он также отметил, что Воздушные силы знают запасы ракет россиян. Это 900 ракет всех вместе: и крылатых и баллистических, и "Кинжалов".
Напоследок Юрий Игнат сказал, что у Украины нет другого варианта, как усиливать ПВО, создавать дополнительные мобильные огневые группы и рассчитывать на скорейшие поставки дополнительных систем противовоздушной обороны западного образца и боекомплекта к ним.
Аналитики ISW сказали по поводу массированной атаки Украины из России
- Аналитики Института изучения войны отметила, что последняя массированная атака по Украине была самой большой из серии последних атак России по Украине. В то же время эксперты заявили, что эта атака была кульминацией нескольких месяцев экспериментов России с разными комбинациями атак БПЛА и ракет для испытаний систем и средств ПВО Украины.
- Кроме того, аналитики предположили, что Россия, вероятно, намеренно накапливала ракеты, чтобы нанести такой массированный удар. Это происходило в течение осени и начале зимы 2023 года.
- Стоит отметить, что тогда оккупанты запустили 158 воздушных целей по Украине. Из них 114 удалось ликвидировать системами и средствами ПВО.