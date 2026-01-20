О вылете этих самолетов сообщили Воздушные силы. 24 Канал информирует, что мы знаем на данный момент.
Смотрите также Воздушная тревога распространяется областями, есть угроза для Киева: российские "Шахеды" атакуют Украину
Россия подняла в воздух стратегическую авиацию: что известно?
Ближе к 4 утра 20 января Воздушные силы опубликовали сообщение о том, что состоялся вылет Ту-95МС из Оленьи в России. Чуть раньше об этом предостерегали мониторинговые сообщества.
Поэтому возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования. По данным военных, это может произойти ближе к 6 утра. По состоянию на момент публикации мониторы насчитали 4 борта в небе.
На 04:40 стало известно о взлете еще 2 бортов с аэродрома "Дягилево", итак в воздухе уже 6 самолетов.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Куда целился враг во время воздушной атаки 20 января?
- Баллистика и БпЛА атаковали Киев. В городе возникли перебои с электричеством и водоснабжением, как сообщили местные власти, главным образом на левом берегу.
- Под ударами с воздуха также находились Днепр и Запорожье. По данным мониторов, враг и здесь в очередной раз пытался нанести ущерб энергетике.