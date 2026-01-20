Ту-95МС вылетели в России: когда могут состояться пуски ракет

Враг атакует Украину дронами и баллистикой. Также возможен и ракетный обстрел с бортов Ту-95МС.

О вылете этих самолетов сообщили Воздушные силы. 24 Канал информирует, что мы знаем на данный момент.

Россия подняла в воздух стратегическую авиацию: что известно?

Ближе к 4 утра 20 января Воздушные силы опубликовали сообщение о том, что состоялся вылет Ту-95МС из Оленьи в России. Чуть раньше об этом предостерегали мониторинговые сообщества.

Поэтому возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования. По данным военных, это может произойти ближе к 6 утра. По состоянию на момент публикации мониторы насчитали 4 борта в небе.

На 04:40 стало известно о взлете еще 2 бортов с аэродрома "Дягилево", итак в воздухе уже 6 самолетов.

Куда целился враг во время воздушной атаки 20 января?