В Воздушных силах рассказали, куда целила Россия и какой была массированная атака по Украине

Россия в ночь на 15 августа массированно атаковала Украину ракетами. Юрий Игнат рассказал, что оккупанты атаковали наши области крылатыми ракетами воздушного и морского базирования.

Спикер Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что россияне выпускали ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 с аэродромов "Шайковка" и "Моздок". Атаковали ими преимущественно район Краматорска Донецкой области, пишет 24 Канал.

Смотрите также Ночной террор "Калибрами" и ракетами серии "Х": все, что известно о ракетной атаке 15 августа

Чем еще россияне атаковали Украину

Далее россияне из Каспийского моря с помощью самолетов стратегической авиации Ту-95 нанесли удары ориентировочно 20 ракетами Х-101/Х-555 по Украине.

Из 24 крылатых ракет, которые мы можем сбивать обычными средствами, удалось уничтожить 16. К сожалению, не удалось уничтожить ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3, которые атакуют по баллистической траектории,

– объяснил Юрий Игнат.

Кроме того, были пуски ракет С-300 или же С-400 по Запорожской и Днепропетровской областях. То есть оккупанты дальше продолжают запускать зенитные управляемые ракеты по баллистической траектории.

Куда пытались попасть россияне массированной ракетной атакой

Юрий Игнат объяснил, что о том, куда пытались попасть россияне, мы не говорим публично.

Мы можем говорить об областях, объектах критической инфраструктуры, возможно, военных объектах и так далее. О последствиях уже, вероятно, будут сообщать руководители военных администраций. Потому что информация чувствительна и враг может сделать определенные выводы,

– объяснил Юрий Игнат.

Какие масштабы ракетной атаки в ночь на 15 августа

Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что вряд ли эту ракетную атаку можно назвать самой масштабной. Россияне уже атаковали Украину подобным образом.

По словам Юрия Игната, атака Х-22 и Х-101/Х-555 – это типичный набор ракет, используемых россиянами для удара.

Что касается характера, то враг применяет движущиеся в одну сторону крылатые ракеты, резко меняющие курс. Фактически, дежурный офицер, сидящий на телеграм-канале, пока пишет сообщение (те три слова, чтобы сообщить как можно скорее), то ракета в то время уже разворачивается в другую сторону,

– объяснил полковник.

Он добавил, что враг так программирует маршруты ракет, чтобы запутать противовоздушную оборону Украины, ввести украинскую сторону в заблуждение. Ведь война – игра на хитрость, и враг пытается использовать такие методы, чтобы обмануть ВСУ.

Однако наши военные готовы к этому. Правда, им нужно больше средств, чтобы уничтожать больше ракет на подступах к украинским границам.

Массированная атака по Украине