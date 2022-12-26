В Кривом Роге умер мужчина, который 16 декабря пострадал от ракетного удара

Утром 16 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. К сожалению, в результате атаки гибнут люди и несколько дней спустя.

16 декабря ракета страны-террориста попала в жилой дом в Кривом Роге. Тогда пять человек погибли, однако 26 декабря количество жертв атаки возросло.

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В больнице умер мужчина

Как сообщил Александр Вилкул, медики 10 дней боролись за жизнь 51-летнего Анатолия Александровича Калиниченко. Он получил ранение 16 декабря во время взрыва вражеской ракеты.

Однако, несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, ведь травмы были критическими.

Вечная память. Мое соболезнование родным и близким. Оккупанты – будьте прокляты,

– написал Александр Вилкул.

Массированный обстрел Украины 16 декабря: коротко

В этот день Россия выпустила по Украине более 60 ракет, причем она впервые применила стратегические бомбардировщики из района аэродрома "Энгельс".

В результате атаки взрывы раздавались в Киевской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Винницкой, Тернопольской, Одесской и Запорожской областях. Однако во многих из них попаданиям помешала ПВО.

В этот день глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что было зафиксировано попадание врага по объектам критической инфраструктуры в некоторых областях Украины. Впрочем, он не уточнил, где именно.

24 канал выражает соболезнования родным и близким Анатолия Александровича.