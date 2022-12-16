У Зеленского отреагировали на новую волну российских ударов по Украине

16 декабря 2022, 11:51
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Михаил Подоляк

Россия в очередной раз продемонстрировала, что она действует как страна-террористка. 16 декабря оккупанты нанесли массированную ракетную атаку по мирным городам Украины.

Руководитель ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал очередную массированную атаку российских захватчиков.

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Автор: Дарина Жданович