После российской атаки в Киеве проблемы со светом, водой и теплом

Российские захватчики 16 декабря нанесли массированную ракетную атаку по Украине. Взрывы прогремели в ряде регионов.

Российские ракеты попали в некоторых районах столицы. Из-за этого в Киеве возникли проблемы со светом, водой и теплом. 24 канал.

Достойно внимания Одна из самых больших атак: ПВО сбила 37 из 40 ракет, которые выпустили по Киеву

Оккупанты в очередной раз повредили критическую инфраструктуру Киева

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Попадание в несколько районов города. Россияне избивали по объектам критической инфраструктуры города. На нескольких объектах энергообеспечения есть повреждения, поэтому сейчас в столице есть перебои со светом, водой, теплом.

– сказал Кличко.

Ранее мэр сообщал, что в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему.

Он посоветовал киевлянам подготовить запас питьевой и технической воды.

Одна из самых больших атак

Напомним, что 16 декабря в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах Киева раздались звуки взрывов.

Для Киева это была одна из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Россияне выпустили около 40 ракет по столице. Из них силами ПВО было уничтожено 37 человек.

В настоящее время информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе. Сообщается, что человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Экстренные отключения света