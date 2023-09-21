Будут пробовать новую тактику: в разведке сказали, ожидать ли еще ударов по энергетике

Под утро 21 сентября российские оккупанты массированно атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования. Враг пытается проводить разведку для новых ударов по объектам украинской энергетики.

Об этом 24 Каналу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что россияне не прекращали ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

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Враг будет пробовать новую тактику

Андрей Юсов отметил, что Россия давно пытается проводить разведку, однако Украина этому противодействует. Также враг накапливал вооружение и будет пробовать новую тактику.

Удары по энергетической инфраструктуре не новые. Они не прекращались. Но сегодня был массированный удар. Можно говорить о том, что некоторые паузы были с использованием ракетных вооружений. То есть враг накапливал и будет пробовать новую тактику,

– констатировал он.

Вместе с объектами энергетической инфраструктуры были удары и по другой гражданской инфраструктуре Украины. Захватчики продолжают попытки подорвать украинскую экономику.

"Понятно, что чем ближе к зиме, тем украинская энергетика будет больше под угрозой. Это понятно для нас и многих в мире. Поэтому больше средств противовоздушной, противоракетной обороны, больше усилий по защите украинского неба", – подчеркнул представитель ГУР МО.

Юсов о массированной атаке по Украине 21 сентября: смотрите видео

Россияне ударили по энергообъектам