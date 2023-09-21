Будут пробовать новую тактику: в разведке сказали, ожидать ли еще ударов по энергетике
Под утро 21 сентября российские оккупанты массированно атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования. Враг пытается проводить разведку для новых ударов по объектам украинской энергетики.
Об этом 24 Каналу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что россияне не прекращали ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
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Враг будет пробовать новую тактику
Андрей Юсов отметил, что Россия давно пытается проводить разведку, однако Украина этому противодействует. Также враг накапливал вооружение и будет пробовать новую тактику.
Удары по энергетической инфраструктуре не новые. Они не прекращались. Но сегодня был массированный удар. Можно говорить о том, что некоторые паузы были с использованием ракетных вооружений. То есть враг накапливал и будет пробовать новую тактику,
– констатировал он.
Вместе с объектами энергетической инфраструктуры были удары и по другой гражданской инфраструктуре Украины. Захватчики продолжают попытки подорвать украинскую экономику.
"Понятно, что чем ближе к зиме, тем украинская энергетика будет больше под угрозой. Это понятно для нас и многих в мире. Поэтому больше средств противовоздушной, противоракетной обороны, больше усилий по защите украинского неба", – подчеркнул представитель ГУР МО.
Юсов о массированной атаке по Украине 21 сентября: смотрите видео
Россияне ударили по энергообъектам
- Под утро 21 сентября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории нашей страны. В ряде регионов раздавались взрывы. Россияне для этой ракетной атаки использовали самолеты стратегической авиации. Предварительно около 10 бортов Ту-95МС подняли в небо, чтобы запустить из них десятки ракет типа Х-101/Х-555.
- Из-за утренних ударов по украинским территориям жители некоторых областей остались без света. Укрэнерго утверждает, что о начале масштабных обстрелов пока не говорится. Это стало первой за полгода террористической атакой по энергетическим объектам. В результате повреждения получили отдельные энергетические объекты в западном и центральном регионах.
- Без света остались некоторые жители Ровенской и Житомирской областей. Также при атаке получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях. Укрэнерго удалось ликвидировать последствия российской агрессии – рабочие начали восстановление сразу после отбоя воздушных тревог.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что в будущем удары будут, но сложно предсказать их масштаб. Вопрос влияния обстрелов на функционирование энергоструктур трудно оценить сейчас – это будут делать по ходу атак. Однако Украина готова принимать соответствующие решения.