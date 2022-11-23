Переговоры – только через прицел Сил обороны, – СНБО о ракетной атаке

Россия в среду, 23 ноября, массированно атаковала Украину. Ракетными обстрелами враг пытается склонить Украину к переговорам, однако не получит желаемого.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, прокомментировавший ракетный обстрел. Он подчеркнул, что атаки России ни на шаг не приближают переговоры.

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Данилов отреагировал на массированную атаку

Алексей Данилов подчеркнул, что переговоры с Россией возможны только через прицел Сил обороны.

Диктируем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши "шахиды". Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание – уничтожать ра**стское чудовище. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны,

– говорится в сообщении Данилова.

Что известно о массированном ракетном ударе России

Россия днем 23 ноября атаковала ракетами сразу несколько регионов Украины. Во Львовской области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции. В результате Яворивский, Львовский и Червоноградский районы остались без электроэнергии.

В Киеве российские военные попали в инфраструктурный объект, из-за чего столица тоже осталась без света. В Киеве из-за обстрела известно о 9 пострадавших.

В Киевской области российские террористы попали в жилой дом, в результате чего погибли три человека. После ракетных обстрелов России во многих регионах Украины вводят экстренные отключения света.

На ракетную атаку уже отреагировали в Офисе Президента. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что "террористы сразу подтверждают, что они террористы".

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