Массированная ракетная атака 29 декабря: происходящее в городах

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Украины. Утром 29 декабря враг нанес массированную ракетную атаку по нашей стране.

Впервые тревоги звучали около 6 часов. Тогда, по данным телеграмм-канала monitor, оккупанты подняли в небо стратегическую авиацию в режиме радиомолчания. Около 08 часов сигналы тревоги охватили всю Украину. 24 канал собрал главную информацию о массированной ракетной атаке 29 декабря.

Читайте также В Киеве слышали звук взрыва

В ряде областей сообщают о работе ПВО

В ОК "Юг" сообщили, что враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 надводных ракетоносителя и один подводный ракетоноситель. Суммарный залп "Калибров" увеличен до 20.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 07:57 сообщил, что первые ракеты улетают на Сумы. Впоследствии появилась информация, что подразделения ПВО ОК "Север" ликвидировали российскую ракету над Сумской областью.

Звуки взрывов услышали жители столицы. Впоследствии в Киевской городской военной администрации подтвердили, что в Киеве работает ПВО.

Над Николаевской областью сбили 5 ракет

Виталий Ким сообщил, что над Николаевской областью силы ПВО сбили пять ракет. Отметим, что он отметил, что сегодня украинская ПВО может поставить новый рекорд по уничтожению вражеских ракет.

Силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные цели в Житомирской и Одесской областях.