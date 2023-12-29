"Сотни ракет защитят дома и семьи украинцев": Британия отправила Украине оружие для ПВО
Источник:Грант Шеппс
Великобритания усилит украинскую ПВО. Об этом сообщил министр обороны страны Грант Шеппс в соцсети Х.
На фоне ужасных обстрелов Украины утром 29 декабря западные союзники решили усилить помощь. В частности, в Украину поедут ракеты британского производства для нашей ПВО.
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Что передаст Великобритания
Великобритания быстро усиливает противовоздушную оборону Украины после смертоносных авиаударов Путина. Сотни зенитных ракет британского производства присылаем для того, чтобы у Украины было все необходимое для защиты от варварских бомбардировок Путина,
– говорится в сообщении.
К сожалению, всю пятницу, 29 декабря, появляются новые сообщения о погибших. Оккупанты били по многим украинским городам.
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Поддержка ПВО важна
- В 11 утра в Воздушных силах сообщили, что россияне применили 158 "средств воздушного нападения – ракеты разных типов и ударные БПЛА". Украинские защитники уничтожили 114 воздушных целей: 27 ударных БПЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Спикер ВС Юрий Игнат сказал, что по Украине в этот день летело все, кроме "Калибров".
- Журналист Денис Казанский в колонке для 24 Канала высказался, что после такого показательного обстрела Украине "опять что-то предоставят". Он предположил, что россияне просто накапливали ракеты. Им невдомек, что массированные обстрелы только усиливают поддержку Украины.
- Юрий Игнат в эфире телемарафона 28 декабря показал тепловизор и рассказал, что местные власти могут помочь усиливать противовоздушную оборону. Чиновники не могут купить оружие, но кроме него есть много других полезностей для наших защитников неба. К примеру, пикапы, прожекторы, лазерное целеуказание. Эти вещи в дефиците, но если купить их и привезти, они значительно усилят ПВО в борьбе с дронами и позволят лучше сбивать вражеское железо.
- Алексей Данилов пообещал россиянам возмездие. Он говорит, что такие атаки еще больше усугубляют ненависть украинцев к стране-соседке, которая превратилась в страну-агрессора.