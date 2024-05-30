Украина под ракетным обстрелом: какое оружие применяет и куда целится враг

Уже традиционно для майских атак, враг поднял в воздух свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС примерно в 23 часа, о чем сразу написали мониторинговые каналы. Воздушные силы подтвердили это в начале суток 30 мая.

Угроза третьей за месяц массированной ракетной атаки возникла этой ночью. Если вылет авиации врага боевой, крылатые ракеты Х-101 достигнут воздушного пространства Украины между 3 и 5 часами утра – в зависимости от зоны пусков.

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Ракетная атака врага 30 мая: хронология событий

04:27, 30 мая Ракеты в Винницкой области, курс западный. Движутся в Хмельницкую область. 04:15, 30 мая Ракеты направляются в Винницкую область, – ВС. 04:06, 30 мая Есть ракеты на Полтавщине, курс на Киевщину и на Полтаву. 04:03, 30 мая Ракеты летят через Черниговскую область в направлении Киевской области. И заходит новая группа ракет через Сумскую область. 04:00, 30 мая Воздушная тревога по всей Украине! 03:53, 30 мая Первая группа крылатых ракет в Сумской области, в направлении Полтавской и Черниговской областей. 03:35, 30 мая Тревога по состоянию на сейчас в Киеве и большинстве областей – и из-за "Шахеды", и из-за ракетной опасности от возможных пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. 03:25, 30 мая По информации мониторинговых каналов, на пусковых рубежах в районе Энгельса находились 4 борта ТУ-95МС – они могли осуществить пуск крылатых ракет Х-101. Ожидаемое время подлета ракет к нашему воздушному пространству – около 03:30 – 04:30. 02:35, 30 мая Воздушные силы сообщили, что осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса. 00:40, 30 мая Зафиксирован вылет 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Кроме крылатых ракет ночью по Украине кружили и "Шахеды" – залетали с южного направления. Причем, по информации мониторинговых сообществ, дронов было немало. Вражеские беспилотники пытались атаковать Днепр, там слышали взрывы, даже несколько раз с перерывом. Также оккупанты баллистикой обстреляли Харьковскую область. Местные власти говорят, есть прилет, перебит газопровод, пострадали окрестные дома, фиксируют пожар. Несколько человек пострадали.

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Украина в мае уже подвергалась массированным ракетным атакам. Всего с начала 2024 года их было уже 15, а в этом же месяце – три. Предыдущие случились 8 мая (тогда враг применил 55 ракет и 21 ударный беспилотник, 59 целей обезвредила ПВО) и через несколько недель, 26 мая (14 ракет и 31 дрон, 12 ракет Х-101 обезвредили наши силы ПВО). Текущая атака происходит всего через несколько дней после прошлой.