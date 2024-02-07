Массированная атака Киева: есть жертвы, количество пострадавших возросло, среди них – беременная

Российские военные утром 7 февраля нанесли ракетный удар по Киеву. Известно, что в результате атаки есть также погибшие. Обратим внимание, что эта цифра жертв и пострадавших может возрасти в течение дня.

Утром 7 февраля по всей территории Украины звучала воздушная тревога. Она была связана с массированной ракетной атакой нашего государства. Больше всего ракет летели именно на столицу. Рассказываем, что известно о пострадавших.

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Количество пострадавших растет

По состоянию на 10:55 погибли три человека, а еще 16 получили ранения.

Владимир Зеленский в 10:20 отметил, что в Киеве более 10 человек пострадали. Известно также о двух погибших. В то же время следует понимать, что под завалами могут быть люди.

По состоянию на 09:43 стало известно уже об 11 пострадавших от ракетного удара в Киеве. В КОВА сообщили, что в результате атаки незначительные травмы получили два человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Увеличивается количество пострадавших в результате атаки на столицу. Сейчас пострадали 9 человек. Из многоэтажки в Голосеевском районе госпитализировали уже 6 человек. Среди них – беременная женщина. Экстренные службы работают на месте,

– написал Виталий Кличко в 09:13.

В 08:53 Виталий Кличко актуализировал информацию. Он отметил, что всего в столице, на данный момент, пострадало шесть человек. Трое из них – в Днепровском районе, двух госпитализировали. Также троих доставили в медицинское учреждение в Голосеевском районе.

По состоянию на 08:44 городской глава Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе уже трое госпитализированных. Он отметил, что возле дома, где произошло возгорание в результате российской атаки, работают медики.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на атаку Киева.

"Российские ракеты. Киев. Опять жилой дом. На это они тратят свои деньги. На удары по гражданским. Украине нужна помощь. Только совместные усилия демократий остановят преступника путина. Надеюсь, у него спросят, почему он убивает гражданских и бьет по жилым домам. Хотя преступников надо судить, а не говорить с ними", – подчеркнул он.

Что известно об атаке на Киев