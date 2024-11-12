Путин начал отсчет: когда Россия может нанести массированный удар по Украине

Россияне продолжают накапливать ракеты и проводят учения авиации. Враг уже провел "генеральную репетицию", запустив большое количество "Шахедов" и поднимая стратегическую авиацию.

Массированный ракетный удар по Украине будет зависеть именно от политической целесообразности. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что Владимир Путин не уважает любые советы от США и уже начал отсчет до атаки.

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Когда Россия может нанести массированный удар по Украине

Военный эксперт рассказал, что россияне уже провели генеральную репетицию для массированного ракетного удара. Так, в ночь на 11 ноября враг атаковал нашу страну 74 дронами-камикадзе типа "Шахед" и 2 ракетами Х-59/69.

Украинская ПВО работала всю ночь и максимально истощилась. Под утро, когда ей нужно было перезарядиться и изменить позиции, оккупанты подняли в воздух свою стратегическую авиацию, а именно Ту-22, Ту-95 и МиГ-31К.

"Я думаю, что Россия готова в любой момент. Здесь не говорится о том, что они ждут снижения температуры и морозов. На мой взгляд, главной здесь является политическая целесообразность", – подчеркнул Жданов.

В то же время военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков предположил, что Россия накапливает ракеты для возможных массированных атак по энергетической инфраструктуре Украины ближе к зиме и ожидает удачного момента.

The Washington Post написало, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. По информации издания, Трамп попросил Путина не эскалировать и пообещал, что в составе России останется часть оккупированных территорий.

Между тем российский диктатор запустил максимальное количество за время полномасштабного вторжения "Шахедов", а затем провел репетицию, поднимая авиацию в воздух.

Таким образом он пытался максимально унизить Трампа, что тот ему "не указ", чтобы тот не просил, у Путина есть свои намерения, цели и он будет действовать так, как ему выгодно. Есть такое выражение, что "я считаю до трех". То есть раз, два, три и делаю выстрел. Считайте, что Путин сейчас сказал "один",

– отметил военный эксперт.

К слову, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что врагу уже удалось накопить около 1600 ракет. Страна-агрессор постоянно производит ракеты, ежесуточно создавая несколько единиц различных типов.