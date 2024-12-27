Готовится ли Россия к новому ракетному удару из Черного моря: в ВМС дали ответ

В Черном море со вчерашнего дня, 26 декабря, находится один носитель крылатых ракет. Но эта подводная лодка сейчас выполняет другие задачи.

Вражеский носитель крылатых ракет находится вблизи Новороссийска, охраняя пункт базирования. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Есть ли ракетная угроза с Черного моря

Плетенчук подчеркнул, что оккупанты обычно привлекают ракетоносители с моря во время ударов со стратегической авиации, чтобы дополнительно нагрузить украинскую ПВО.

Для того чтобы увидеть признаки подготовки к каким-то применениям, в том числе морских платформ, которые являются носителями крылатых ракет, обычно надо смотреть в небо в такой ситуации. Потому что, как видим, уже длительное время враг не применяет эти единицы – морские носители как самостоятельный вид вооружения, а только в кооперации с воздушной компонентой,

– сказал спикер.

По состоянию на сейчас украинские военные не фиксируют признаков подготовки России к ракетному удару из Черного моря.

Напомним, во время последней массированной атаки 25 декабря Россия запустила 12 крылатых ракет "Калибр". Вероятно, для этого враг применил 2 ракетоносителя. Представитель ВМС рассказал, что этот обстрел не был "нестандартным". Сразу после пуска ракетоносители вернулись на пункты базирования под прикрытие ПВО.

Плетенчук отметил, что для подготовки кораблей к новому удару врагу достаточно и нескольких часов, но нужно учитывать и вопросы логистики. Кстати, "Калибры" уже длительное время не имели успеха при применении. Основной целью их запуска, по словам представителя ВМС, является нагрузка украинской ПВО.