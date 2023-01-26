Россия массированно атакует Украину ракетами 26 января: все, что известно

В ночь на 26 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Защитники украинского неба сбили все 24 "Шахида". Утром оккупанты начали массированную ракетную атаку. Воздушная тревога была объявлена во всех областях.

Защитники украинского неба сбивают вражеские ракеты и спасают тысячи жизней. По состоянию на 08.46 уже известно об успешной работе ПВО. 24 канал собрал главное о массированной ракетной атаке 26 января.

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Массированная ракетная атака 26 января – главное

В ОК "Юг" утром предупредили украинцев, что враг может начать массированную ракетную атаку. А уже за считанные минуты карта Украины начала "краснеть".

В сети сообщили о первом запуске ракет. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Позже Сергей Борзов – глава Винницкой ОВА – уточнил, что враг совершил пуск крылатых ракет. А Максим Марченко – глава Одесской ОВА – подчеркнул: российские оккупанты готовятся нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей.

В ОП сообщили о первых сбитых вражеских ракетах

В 08:16 Виталий Ким сообщил, что вражеские ракеты залетели в воздушное пространство Украины. А уже в 08:27 Андрей Ермак – глава Офиса Президента – сообщил о первом успехе ПВО.

Есть первые сбитые ракеты россиян,

– написал он.

Где сообщают о работе ПВО

По состоянию на 09:07 известно о работе ПВО в:

Николаевской области;

Киевской области;

Винницкой области;

Одесской области;

Днепропетровская области.

В ряде областей экстренно выключили свет. Это сделали, чтобы в случае прилетов избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры. Людей призывают не воспользоваться лифтом. Кроме того, просят отключить электроприборы.

Украинцам напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО. Кроме того, нельзя публиковать фотографии и видео с мест прилетов. Это помогает российским оккупантам.

Также враг пытается атаковать Украину не только ракетами и дронами, но и фейками. Украинцам напоминают, что стоит доверять только информации из официальных источников.

Россия – уже проиграла. Каждый новый день приближает Украину к победе. Верим в ВСУ и соблюдаем правила безопасности.