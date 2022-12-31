Серия взрывов прогремела в Николаеве: есть пострадавшие
Россия не могла пройти мимо возможности "поздравить" украинцев с предстоящими праздниками и запустить очередную порцию ракет. Так, уже днем 31 декабря над всей территорией Украины загудела воздушная тревога.
А вскоре в Николаеве прогремели взрывы. Об этом сообщили местные власти, пишет 24 Канал.
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Оккупанты целились не только по критической инфраструктуре
Так, первым о взрывах в городе сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, свою атаку страна-террористка сосредоточила не только на критической инфраструктуре.
По тенденции сегодня оккупанты обстреливают не только критическую. Во многих городах просто в жилые секторы, отели, гаражи, просто дороги,
– отметил Ким.
В результате ракетной атаки есть пострадавшие
По состоянию на 15:05 известно, что, к сожалению, в результате прилетов в одном из районов города возник пожар на ориентировочной площади 150 квадратных метров. На его ликвидацию выехали:
- 25 спасателей,
- 5 единиц техники ГСЧС.
Сообщается и о повреждениях жилых домов. Также по предварительной информации есть шесть пострадавших, трое из которых госпитализированы, а троим оказана необходимая медицинская помощь на месте.
Последствия ракетного удара по Николаеву / ГСЧС
Что происходит в других городах Украины
- Заметим, что взрывы прогремели не только в Николаеве. Так, между жилыми домами их слышали и в столице Украины. По предварительной информации, есть погибший и несколько пострадавших женщин.
- Атаковали россияне и Хмельницкую область. В результате попаданий в городе два человека пострадали.
- Также глава Житомирской ОВА Виталий Бунченко сообщил, что Воздушные силы успешно отработали на территории области.