Массированные удары России: эксперт рассказал о запасе прочности украинской энергосистемы

Утром 31 октября страна-агрессор произвела очередной массированный обстрел энергетической инфраструктуры Украины. Вражеские удары делают систему слабее, ведь возникают повреждения, которые нужно ремонтировать.

Некоторые из таких повреждений требуют много времени на их ликвидацию. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Россияне бьют по объектам маневровой генерации

Так, ракетные удары, которые страна-агрессор нанесла по нашей критической инфраструктуре, уже являются третьей массированной волной. Как и первые две, она касается объектов маневровой генерации, т.е. ТЭС и ТЭЦ. Они обеспечивают покрытие пиковых часов потребления электроэнергии.

Именно поэтому веерные или принудительные отключения сегодня это выход из ситуации, чтобы сохранить целостность энергосистемы,

– заметил Корольчук.

Кроме того, россияне атакуют и гидроэлектростанции, также являющиеся объектами маневровой генерации. Хотя ГЭС занимают незначительный объем в производстве электроэнергии, они очень важны, поскольку достаточно оперативны.

"Сейчас это попытка повлиять не на сами гидроэлектростанции, а на инфраструктуру, связанную с выдачей электроэнергии из этих объектов. То есть они остаются невредимыми, но проблема в том, чтобы получить электроэнергию от них", – объяснил эксперт Института энергетических стратегий.

Корольчук прокомментировал атаки россиян по нашей энергосистеме: смотрите видео

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