Россия атакует Украину ракетами: тревога во всех областях

Украине угрожает массированная воздушная атака врага утром 25 декабря, прямо на Рождество. Российская армия запустила крылатые ракеты с Ту-95МС, а также и "Калибры".

О движении ракет сообщают Воздушные силы. 24 Канал собрал всю самую важную информацию о ходе атаки.

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Массированная ракетная атака на Украину 25 декабря: что происходит

06:35, 25 декабря Новая группа КР на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.

Днепр, Кривой Рог!!! в Укрытие! 06:30, 25 декабря Баллистика на Харьковщине в направлении Полтавы 06:30, 25 декабря Новая группа КР заходит на Днепропетровщину с ТОТ Донетчины на юге, курс - западный 06:26, 25 декабря Ракета на Днепропетровщине, курс - юго-западный, вероятно, на Кривой Рог. 06:24, 25 декабря Ракета мимо Кременчуга продолжает движение в юго-западном направлении. 06:20, 25 декабря Кременчуг, Днепр! В укрытие!!! 06:19, 25 декабря Скоростная цель на Харьковщине, курсом на юго-запад. 06:18, 25 декабря КАР на юго-востоке Харьковщины, курс - северо-восточный. 06:17, 25 декабря Еще КАР на Днепр с северо-востока. 06:16, 25 декабря КАР на севере Днепропетровщины, курс - Кременчуг. 06:15, 25 декабря КАР с Харьковщины, курсом на Днепропетровщину. 06:15, 25 декабря КАР с Днепропетровщины движется на Харьковщину. 06:12, 25 декабря Баллистика на Харьков!!! 06:12, 25 декабря Повторные пуски баллистики по Харьковской области. 06:07, 25 декабря Ракеты на Харьковщину с северо-востока 06:07, 25 декабря КАР на Днепр с востока 06:06, 25 декабря Еще баллистика на Харьковщине. 06:05, 25 декабря КАР на Днепропетровщине. 06:03, 25 декабря 06:01, 25 декабря Две баллистические ракеты в направлении Харьковщины с территории Белгородской области. 05:41, 25 декабря Воздушная тревога в Украине Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Ракеты Х-101 и "Калибры" одновременно приблизились к нашим границам. 05:25, 25 декабря Состоялись пуски "Калибров" Воздушные силы предупредили, что состоялся пуск "Калибров" из акватории Черного моря. Также были новые пусковые маневры с Ту-95 – в Волгоградской области и в районе Каспийского моря. 04:34, 25 декабря Вероятные пуски ракет с Ту-95 Мониторы написали о пусковом маневре, который совершили Ту-95. Если самолеты запустили ракеты, те доберутся до нас в течение часа. 01:45, 25 декабря Взлетели Ту-95МС Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома Оленья, они полетели на юг – в направлении Каспийского моря. Об этом сообщили Воздушные силы.

Заметим, предыдущая массированная атака с воздуха на нас состоялась 13 декабря. Тогда Россия применила 55 крылатых ракет вроде Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также "Калибры" на другие ракетные средства воздушного нападения – всего 94. Сбить удалось нашим защитникам 81.