Россия атакует Украину ракетами: тревога во всех областях
Украине угрожает массированная воздушная атака врага утром 25 декабря, прямо на Рождество. Российская армия запустила крылатые ракеты с Ту-95МС, а также и "Калибры".
О движении ракет сообщают Воздушные силы. 24 Канал собрал всю самую важную информацию о ходе атаки.
Этой ночью Россия в очередной раз выпустила "Шахеды": в каких регионах наибольшая угроза
Массированная ракетная атака на Украину 25 декабря: что происходит
Новая группа КР на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный. Баллистика на Харьковщине в направлении Полтавы Новая группа КР заходит на Днепропетровщину с ТОТ Донетчины на юге, курс - западный Ракета на Днепропетровщине, курс - юго-западный, вероятно, на Кривой Рог. Ракета мимо Кременчуга продолжает движение в юго-западном направлении. Кременчуг, Днепр! В укрытие!!! Скоростная цель на Харьковщине, курсом на юго-запад. КАР на юго-востоке Харьковщины, курс - северо-восточный. Еще КАР на Днепр с северо-востока. КАР на севере Днепропетровщины, курс - Кременчуг. КАР с Харьковщины, курсом на Днепропетровщину. КАР с Днепропетровщины движется на Харьковщину. Баллистика на Харьков!!! Повторные пуски баллистики по Харьковской области. Ракеты на Харьковщину с северо-востока КАР на Днепр с востока Еще баллистика на Харьковщине. КАР на Днепропетровщине. Две баллистические ракеты в направлении Харьковщины с территории Белгородской области. Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Ракеты Х-101 и "Калибры" одновременно приблизились к нашим границам. Воздушные силы предупредили, что состоялся пуск "Калибров" из акватории Черного моря. Также были новые пусковые маневры с Ту-95 – в Волгоградской области и в районе Каспийского моря. Мониторы написали о пусковом маневре, который совершили Ту-95. Если самолеты запустили ракеты, те доберутся до нас в течение часа. Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома Оленья, они полетели на юг – в направлении Каспийского моря. Об этом сообщили Воздушные силы.
Днепр, Кривой Рог!!! в Укрытие!
Воздушная тревога в Украине
Состоялись пуски "Калибров"
Вероятные пуски ракет с Ту-95
Взлетели Ту-95МС
Новая группа КР на востоке Днепропетровщины, курс - северо-западный.
Баллистика на Харьковщине в направлении Полтавы
Новая группа КР заходит на Днепропетровщину с ТОТ Донетчины на юге, курс - западный
Ракета на Днепропетровщине, курс - юго-западный, вероятно, на Кривой Рог.
Ракета мимо Кременчуга продолжает движение в юго-западном направлении.
Кременчуг, Днепр! В укрытие!!!
Скоростная цель на Харьковщине, курсом на юго-запад.
КАР на юго-востоке Харьковщины, курс - северо-восточный.
Еще КАР на Днепр с северо-востока.
КАР на севере Днепропетровщины, курс - Кременчуг.
КАР с Харьковщины, курсом на Днепропетровщину.
КАР с Днепропетровщины движется на Харьковщину.
Баллистика на Харьков!!!
Повторные пуски баллистики по Харьковской области.
Ракеты на Харьковщину с северо-востока
КАР на Днепр с востока
Еще баллистика на Харьковщине.
КАР на Днепропетровщине.
Две баллистические ракеты в направлении Харьковщины с территории Белгородской области.
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Ракеты Х-101 и "Калибры" одновременно приблизились к нашим границам.
Воздушные силы предупредили, что состоялся пуск "Калибров" из акватории Черного моря. Также были новые пусковые маневры с Ту-95 – в Волгоградской области и в районе Каспийского моря.
Мониторы написали о пусковом маневре, который совершили Ту-95. Если самолеты запустили ракеты, те доберутся до нас в течение часа.
Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома Оленья, они полетели на юг – в направлении Каспийского моря. Об этом сообщили Воздушные силы.
Заметим, предыдущая массированная атака с воздуха на нас состоялась 13 декабря. Тогда Россия применила 55 крылатых ракет вроде Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также "Калибры" на другие ракетные средства воздушного нападения – всего 94. Сбить удалось нашим защитникам 81.