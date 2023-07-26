Массированная ракетная атака: взрывы прогремели на Тернопольщине, работает ПВО

В Украине 26 июля раздается масштабная воздушная тревога. Во время сирены взрывы прогремели на Тернопольщине.

По предварительным данным, сработала ПВО. Об этом информирует 24 Канал.

Важно Во время масштабной тревоги на Днепропетровщине и Кировоградщине раздались взрывы: работает ПВО

Взрывы в Тернопольской области

По словам журналистки 24 Канала, над Тернопольщиной ПВО уничтожала вражеские ракеты. Цели оккупантов летят очень низко.

Воздушные силы призывали жителей Тернопольщины немедленно пройти в укрытие. Сейчас информация по взрывам уточняется.

Позже в Тернопольской области снова сообщили о новых взрывах и ракетной опасности.

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По состоянию на вечер 26 июля тревога звучит по всей Украине.

По предварительной информации, вечером во время воздушной тревоги прогремели мощные взрывы на Днепропетровщине. Вероятно, работала ПВО.

Также взрывы были слышны в Кировоградской области. Предварительно – ПВО.

Кроме этого, сообщают о взрывах в Хмельницкой области. Ожидаем официальную информацию.

Позже в Хмельницкой ОВА подтвердили работу ПВО.

В Воздушных силах предупредили о пуске ракет "Кинжал" в Киевскую область.

Кстати, около 13 часов 26 июля враг нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки.

Отмечалось, что в воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования. К счастью, обе ракеты сбиты в Винницкой области.

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Напомним, что ночью 23 июля оккупанты снова атаковали Одесщину. В общей сложности противник применил 19 ракет различных типов: 5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым); 3 крылатых ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря); 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря); 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым); 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено 9 воздушных целей: 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр"; 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".