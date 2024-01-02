Массированная российская атака Украины: Зеленский отреагировал на преступление оккупантов
Источник:Владимир Зеленский
Российские захватчики ночью и утром 2 января нанесли по Украине массированный комбинированный ракетный удар. В конце концов, на военное преступление России уже успел отреагировать Владимир Зеленский.
Он осудил эту атаку со стороны русской армии. Глава государства также отметил, что в настоящее время на местах работают все соответствующие службы.
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Зеленский прокомментировал атаку россиян по УкраинеОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграме.
Президент отметил, что сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. В частности, привлечены более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики и полицейские.
Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким,
– сказал он.
Зеленский также отметил, что уже третьи сутки наши воины ПВО делают невероятную работу. Ведь с 31 декабря российские захватчики применили уже около 170 "Шахедов" и десятки ракет разных типов.
"Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам. Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита", – рассказал украинский руководитель.
Глава государства также отметил, что именно Patriot и другие системы противовоздушной и противоракетной обороны помогают спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором.
Зеленский также заверил, что в этом году он также продолжит работу со всеми в мире, кто ценит жизнь, чтобы укрепить наш воздушный щит и привлечь Россию к ответственности за совершенное. Ведь государство-террорист должно ощутить последствия того, что оно делает.
Россия массированно обстреляла Киев и Харьков ракетами
- Утром 2 января российская армия нанесла очередной массированный ракетный удар по Киеву, запустив ракеты разного типа, в том числе и "Кинжалы". В столице в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 27 человек и уже погибла 86-летняя женщина.
- В КМВА отметили, что, по предварительным данным, враг выпустил по украинской столице более 70 ракет. Воздушная тревога суммарно там продолжалась почти 6 часов, и началась с атаки "Шахедов".
- Массированные оккупанты также обстреляли и город Харьков. Там в результате вражеской атаки известно о 45 пострадавших и одной погибшей 91-летней женщине.