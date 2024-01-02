Массированная российская атака Украины: Зеленский отреагировал на преступление оккупантов

Российские захватчики ночью и утром 2 января нанесли по Украине массированный комбинированный ракетный удар. В конце концов, на военное преступление России уже успел отреагировать Владимир Зеленский.

Он осудил эту атаку со стороны русской армии. Глава государства также отметил, что в настоящее время на местах работают все соответствующие службы.

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Зеленский прокомментировал атаку россиян по Украине

Оперативные детали вражеской атаки – в нашей телеграме

Президент отметил, что сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. В частности, привлечены более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики и полицейские.

Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким,

– сказал он.

Зеленский также отметил, что уже третьи сутки наши воины ПВО делают невероятную работу. Ведь с 31 декабря российские захватчики применили уже около 170 "Шахедов" и десятки ракет разных типов.

"Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам. Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита", – рассказал украинский руководитель.

Глава государства также отметил, что именно Patriot и другие системы противовоздушной и противоракетной обороны помогают спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором.

Зеленский также заверил, что в этом году он также продолжит работу со всеми в мире, кто ценит жизнь, чтобы укрепить наш воздушный щит и привлечь Россию к ответственности за совершенное. Ведь государство-террорист должно ощутить последствия того, что оно делает.

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