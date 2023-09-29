Где наибольший риск ударов по энергетике: Рябцев назвал возможные регионы

Осенью 2022 года Россия начала атаковать энергетические объекты Украины. Такую практику россияне используют и в этом году, к тому же есть регионы, которые могут пострадать больше всего.

Наибольший риск прерывания энергоснабжения существует в прифронтовых регионах. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, отметив, что на это есть ряд объективных причин.

К теме Защита энергообъектов от ракет: Шмигаль рассказал об уникальных проектах

Где самая большая угроза

С точки зрения энергоснабжения наибольший риск имеют прифронтовые регионы. Это объясняется тем, что эти области страдают не только от атак дронов или ракет, но и других средств поражения, в частности, от управляемых авиационных бомб или зенитно-ракетных комплексов С-300.

Энергетикам там тяжело, потому что нужно быстро реагировать, тратить много усилий на возобновление энергоснабжения. Они это делают, но возможность аварийных и стабилизационных отключений там больше,

– рассказал Геннадий Рябцев.

Эксперт по энергетическим вопросам объяснил ситуацию с энергоснабжением в регионах: смотрите видео

Не надо разгонять панику

По словам эксперта, в большинстве других регионов даже существует определенный запас как мощности распределения, так и генерации энергии. Но это не значит, что в отопительный сезон не будет никаких проблем. Возможны аварийные отключения, которые недавно были после очередной массированной атаки россиян на Юг.

Более того, украинцы уже привыкли к таким ситуациям и знают, как на них реагировать, не говоря уже об энергетиках. Они профессионалы и имеют прописанные протоколы действий на любые случаи.

Важно не обращать внимание на сообщения в соцсетях, где говорится, что электроэнергию не будут подавать в течение 5 – 6 дней. Все это какая-то чушь, которую распространяют для того, чтобы люди подписывались на эти каналы,

– добавил эксперт.

Какие факторы будут влиять на ситуацию

Называют два фактора, от которых может зависеть ситуация с энергосистемой – это удары россиян и то, насколько холодной будет зима. Но, по мнению Рябцева, последний фактор не важен и его можно учитывать разве что, если атака врага сойдется с резким похолоданием.

Так что опасений относительно быстрого возобновления работы систем после сбоя нет. Возможны стабилизационные отключения в пиковые часы в некоторых регионах, в первую очередь тех, которые расположены вдоль линии фронта, но эти отключения будут менее длительными, чем в прошлом году. Относительно прифронтовой территории там трудно что-то прогнозировать.

Могу сказать, что в любом случае система разрушена не будет, потому что основным свойством любой сложной системы является ее способность восстанавливаться после сбоя. У меня нет сомнений, что наша система способна восстановиться после сбоя и обеспечить потребителей электроэнергией в течение всего отопительного сезона,

– акцентировал эксперт по энергетическим вопросам.

Массированные атаки россиян по энергосистеме