Россия накапливает ракеты: чего ждать украинцам 24 февраля
Приближается годовщина начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Враг может воспользоваться случаем и "отметить" 24 февраля очередными агрессивными действиями.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что россияне с вниманием относятся к символическим датам. Сама природа врага не позволит ему проигнорировать вторую годовщину начала войны.
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Украинцев не запугать
Оккупанты могут устроить проблемы для украинцев также на свой "праздник" 23 февраля (в стране-агрессоре празднуют так называемый "день защитника отечества" – 24 Канал), и тем более 24 февраля.
Россия накапливает значительное количество ракет. В общем, всегда стоит помнить, что ко всем нашим годовщинам, всем знаменательным датам враг всегда будет пытаться устроить в Украине очередной ракетный удар или авиаудар. Однако нас это уже не пугает,
– подчеркнул он.
В то же время Вооруженные Силы Украины, в частности Воздушные Силы, готовы к провокациям врага. У россиян нет никакого оружия, которым бы нас можно было удивить или тем более напугать.
"Враг понимает это, но не откажется от попыток бить по нам. Однако в конце концов его "окно возможностей" ограничено", – объяснил Сергей Кузан.Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне ведут подготовку к атакам по украинским военным объектам. Этот процесс длится около недели. Подготовка к массированным атакам – минимум месяц. Он предположил, что оккупанты могут устроить обстрелы Украины 23 – 24 февраля, и в дни до и после этих дат.
Продолжается подготовка врага к годовщине начала войны
- Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что враг готовится к возможному нанесению ударов по Украине 23 – 24 февраля.
- В последние дни оккупанты усилили активизацию по проведению тренировочных полетов со слаживанием, поднятию стратегической авиации в воздух. Кроме того, тактическая авиация противника перемещается на другие аэродромы.
- По словам Гуменюк, все эти факторы свидетельствуют о том, что "враг готовится к удару".
- Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" отмечала, что россияне с помощью беспилотников осуществляют разведку в прифронтовой территории. Так, 19 февраля Силам обороны удалось ликвидировать два разведывательных дрона типа "Куб" и ZALA.
- Такие действия врага вероятно связаны с подготовкой к очередному массированному удару.