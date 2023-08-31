Что будет с массированными атаками осенью, какое оружие может использовать враг: прогноз Игната
Источник:Суспильне
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, как будут проходить массированные атаки россиянами осенью 2023 года. По его словам, оккупанты, вероятно, готовятся к обстрелам нашего государства разным оружием.
Игнат предположил, что захватчики будут применять ударные беспилотные летательные аппараты в своих атаках. Речь идет о беспилотниках типа "Шахед".
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Игнат оценил, как россияне могут обстреливать Украину осенью
Юрий Игнат отметил, что российские военные могут в массированных атаках Украины осенью и зимой 2023 и 2024 годов опираться на удары именно беспилотниками. Ведь, по его словам, такие БПЛА как "Шахед" оккупанты могут изготовить "быстрее и дешевле" чем крылатые или баллистические ракеты.
Я думаю, они (россияне – 24 Канал) будут пытаться попасть повсюду. Вопрос о том, хватит ли им средств,
– подчеркнул он.
Спикер Воздушных сил также напомнил, что Россия уже начала производить такие дроны на своей территории. Однако он не стал оценивать интенсивность возможных обстрелов Украины в холодный период, ведь на это влияют многие факторы, в частности и ситуация внутри страны-агрессорки.
Ранее Игнат высказывался по поводу ночной атаки по Украине
- Россия ночью 30 августа нанесла по Украине массированный ракетный удар, в то время как у нее в городе Пскове был "хлопок" на аэродроме "Кресты". Юрий Игнат отметил, что такой обстрел отнюдь не месть за якобы "обстрел" псковского аэропорта.
- Он отметил, что оккупанты тщательно готовились к этому обстрелу Украины. В частности, они программировали ракеты и определяли приоритетные цели для их запуска. Он подчеркнул, что невозможно подготовить атаку "всего через несколько часов"
- Несмотря на то, что все ракеты сбила украинская противовоздушная оборона, некоторые обломки этого оружия повредили здания и нанесли травмы людям. Игнат подчеркнул, что обломки ракет тоже опасны, и они могут взрываться, как и целая часть российской ракеты