Аналитики Института изучения войны проанализировали комбинированную атаку на Украину 16 апреля.

Смотрите также Ночью россияне атаковали Дунайский биосферный заповедник: там возникли пожары

Что известно о новой тактике России?

Подобная тактика была впервые использована врагом на территории Украины 23 и 24 марта.

Аналитики акцентировали на заявление начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Он отметил, что атака 15 апреля могла быть своеобразной "разведкой боем", которую враг применил перед масштабными ударами 16 апреля.

После "Пасхального перемирия", которое у нас было (по крайней мере "Шахедов" и ракет внутри страны не было) в ночь на 15 апреля противник применил более 300 беспилотников. Проведя такую разведку боем, противник продолжил атаку: провел две волны, применив ракеты наземного и воздушного базирования Х-101, "Искандер-К" и "Искандер-М",

– объяснил Игнат.

В ISW предположили, что именно таким образом российские войска, вероятно, пытались истощить украинскую противовоздушную оборону с помощью ударных БПЛА и крылатых ракет, которые украинские силы в основном эффективно перехватывают.

После этого оккупанты могли рассчитывать на более результативное применение баллистических ракет, которые сбивать гораздо сложнее.

Украина использует ЗРК Patriot и их ракеты-перехватчики для сбивания российской баллистики. По оценке ISW, это подчеркивает критическую потребность в дополнительных перехватчиках и сбалансированной системе противовоздушной обороны.

В то же время аналитики предполагают, что Россия попытается воспользоваться глобальным дефицитом ракет Patriot и напряженной ситуацией на Ближнем Востоке, чтобы усилить свою кампанию ударов по Украине.

Важно! Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук специально для 24 Канала также сообщил об изменении тактики России. По его словам, враг пытается комбинировать различные виды вооружения, чтобы поразить максимальное количество целей за одну атаку. Также вражеские войска сознательно переходят к дневным ударам. Политолог назвал несколько причин такого – усиление давления на гражданское население, дестабилизация экономики, поскольку предприятия останавливаются во время воздушной тревоги, и накопления значительного количества дронов.

Почему перемирие оказалось ловушкой?

Специалисты пишут, что Россия смогла накопить оружие для двух крупных серий ударов в течение 48 часов, для ударов 15 – 16 апреля, благодаря "Пасхальному прекращению огня" 11 – 12 апреля. Это сыграло на пользу врагу.

К слову, Владимир Путин принял предложение Владимира Зеленского по "Пасхального перемирия" 9 апреля. Диктатор заявил, что режим тишины якобы будет действовать с 16:00 11 апреля и до конца суток 12 апреля. Говорилось как об остановке боевых действий на фронте, так и прекращении воздушных атак.

ISW также отмечает, что Россия чаще всего наносит массированные комбинированные удары в острые моменты мирных переговоров с Украиной, например непосредственно до или сразу после двусторонних или трехсторонних переговоров, в том числе и при посредничестве США.

В отчете говорится, что крупнейшей до сих пор серии ударов Россия нанесла 23 – 24 марта, использовав тогда почти 1000 беспилотников и ракет. Для той атаки Россия также, вероятно, накопила беспилотники и ракеты заблаговременно.

Какие области недавно подверглись атаке России?