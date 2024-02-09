Чтобы не ловить их на своей территории, – Свитан сказал, как обезопасить Украину от ракет

В российском городе Ижевск вечером 7 февраля произошел мощный взрыв в районе Воткинского завода. На нем производят ракеты "Искандер" и комплексы "Тополь-М".

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, как такой "хлопок" влияет на массированные российские обстрелы Украины. К слову, британские разведчики убеждены, что взрыв на российском ракетном заводе вряд ли был вызван украинским БпЛА.

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Как противодействовать ракетным атакам

Как отметил военный эксперт, группы, которые выполняют такие задачи, вывели из строя таким образом уже несколько заводов. Возможно, взрыв на Воткинском заводе был работой спецслужб. Выполнение может быть разным, например, группа заходит и уничтожает места производства ракет.

Это один из механизмов как обезопасить Украину от ракет – их надо уничтожать на местах производства, складирования или в точках пусков, ликвидируя установки, чтобы не ловить их на своей территории,

– сказал Свитан.

Итак, один из способов противодействия массированным атакам России – уничтожение ракет на заводах, где их изготавливают.

Город Ижевск расположен неподалеку Татарстана и Башкортостана, а немного дальше на восток – Бурятия, Якутия. По словам военного эксперта, это те национальные кластеры, на которые будет распадаться Россия. Отметим, что завод, который горел 7 февраля, расположен в 1200 километрах от Украины.

"Группы, которые помогают нашим спецслужбам уничтожать военные объекты – будущие освободительные армии, о которых мы уже неоднократно говорили и видим их работу на территории России", – добавил Свитан.

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