Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что ситуация с ударами по критической инфраструктуре Украины несколько глубже, чем кажется на первый взгляд. Также ночью 20 января Россия нанесла комбинированный удар по Украине, в результате которого в Киеве более 5 600 многоэтажек в городе снова остались без тепла.

Какую тактику используют россияне во время атак по Украине?

Федоренко отметил, что в Кремле очень хорошо осознают, что для того, чтобы лишить страну, против которой воюешь, оборонительных возможностей, надо надавить на ее народ.

Поэтому Владимир Путин выбрал стратегию ведения боевых действий, как заметил командир бригады "Ахиллес", против гражданских путем нанесения ударов по критической и энергетической инфраструктуре.

В последнее время россияне били прицельно по домам. Нельзя сказать, что беспилотник был подавлен РЭБ или сработало украинское ПВО, и определенный обломок упал на жилой дом. Нет, противник целенаправленно бил по жилым массивам,

– подчеркнул Федоренко.

Осуществляя эти удары, враг руководствуется мнением, что в случае системных атак по тыловым городам люди, особенно те, имеющие малолетних детей, будут преимущественно принимать решение или выехать в сельскую местность, или за пределы нашего государства.

Обратите внимание! Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что Россия продолжит свои атаки по энергетике Украины. Он пояснил, что враг имеет целью, чтобы украинцы "выходили на улицы, перекрывали дороги с требованием, чтобы им дали свет". Россияне стремятся этими атаками добиться того, чтобы в Украине происходили протесты, была неспокойная ситуация, нестабильность.

Если украинцы начнут покидать Украину, государство, по его словам, не получит дополнительный капитал и налоги. Как следствие украинский бизнес будет иметь проблемы, а он связан также с помощью украинской армии.

Также противник стремится сделать все возможное для того, чтобы заставить украинский народ требовать от военно-политического руководства завершения боевых действий на тех условиях, которые по сути являются капитуляцией для украинского государства. Однако Путин ошибочно считает, что его давление заставит украинцев пойти на такой шаг,

– отметил командир бригады "Ахиллес".

Хотя на самом деле предел злобы украинского солдата, который знает, что его семья замерзает в холодной квартире без тепла, света и воды, зашкаливает, он готов еще с большей силой и отдачей выполнять боевые задачи и защищать свою землю. Поэтому украинские силы, как отметил Федоренко, будут наносить еще более мощные удары по врагу не только по всей линии боевых столкновений, но и в глубине России.

