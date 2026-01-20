Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що ситуація з ударами по критичній інфраструктурі України дещо глибша, ніж здається на перший погляд. Також вночі 20 січня Росія завдала комбінованого удару по Україні, внаслідок якого у Києві понад 5 600 багатоповерхівок у місті знову залишилися без тепла.

Яку тактику використовують росіяни під час атак по Україні?

Федоренко наголосив, що у Кремлі дуже добре усвідомлюють, що для того, аби позбавити країну, проти якої воюєш, оборонних спроможностей, треба натиснути на її народ.

Тому Володимир Путін обрав стратегію ведення бойових дій, як зауважив командир бригади "Ахіллес", проти цивільних шляхом завдання ударів по критичній та енергетичній інфраструктурі.

Останнім часом росіяни били прицільно по будинках. Не можна сказати, що безпілотник був придушений РЕБ чи спрацювало українське ППО, і певний уламок впав на житловий будинок. Ні, противник цілеспрямовано бив по житлових масивах,

– підкреслив Федоренко.

Здійснюючи ці удари, ворог керується думкою, що у випадку системних атак по тилових містах, люди, особливо ті, що мають малолітніх дітей, будуть переважно ухвалювати рішення або виїхати у сільську місцевість, або за межі нашої держави.

Зверніть увагу! Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що Росія продовжить свої атаки по енергетиці України. Він пояснив, що ворог має на меті, щоб українці "виходили на вулиці, перекривали дороги з вимогою, щоб їм дали світло". Росіяни прагнуть цими атаками добитися того, щоб в Україні відбувались протести, була неспокійна ситуація, нестабільність.

Якщо українці почнуть покидати Україну, держава, за його словами, не отримає додатковий капітал та податки. Як наслідок український бізнес матиме проблеми, а він пов'язаний також з допомогою українському війську.

Також противник прагне зробити все можливе для того, щоб змусити український народ вимагати від військово-політичного керівництва завершення бойових дій на тих умовах, які по суті є капітуляцією для української держави. Проте Путін хибно вважає, що його тиск змусить українців піти на такий крок,

– відзначив командир бригади "Ахіллес".

Хоча насправді межа злоби українського солдата, який знає, що його родина замерзає у холодній квартирі без тепла, світла і води, зашкалює, він готовий ще з більшою силою та віддачею виконувати бойові завдання і захищати свою землю. Тому українські сили, як зазначив Федоренко, будуть завдавати ще потужніших ударів по ворогу не тільки по всій лінії бойових зіткнень, а й у глибині Росії.

