На сколько массированных атак хватит ракет у России: ответ ГУР

Россия время от времени массированно атакует Украину ракетами разных типов. В главном управлении разведки объяснили, насколько ударов может хватить запасов России.

Представитель ГУР Украины Андрей Черняк рассказал, что российская армия во время массированных ударов по энергетике Украины использовала ракеты, изготовленные в последнее время. По его словам, ближайшие недели возможна еще одна или две атаки.

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Россия использует еще дроны

В ГУР предоставили прогноз относительно того, сколько массированных атак может осуществить Россия в ближайшее время.

Мы ожидали нападения в начале зимы, но теперь видим, что ракеты, которые они использовали, только что изготовлены,

– сказал Черняк.

Он считает, что у России достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.

Кроме этого, Россия не прекращает применять также и дроны.

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