Путин готовится к "ключевой битве": DW объяснило увеличение массированных атак на Украину

В последнее время Россия значительно активизировала массированные удары по Украине. Враг проводит самые масштабные с начала вторжения обстрелы городов, в частности Киева. Это сигнал о том, что противник делает большую ставку на нынешнюю летнюю кампанию.

The New York Times, со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, пишет, что путем усиления обстрелов Россия планирует сломать украинскую оборону в ближайшие месяцы, передает 24 Канал.

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Подготовка к "решающему бою"

Полковник Маркус Райснер из австрийских вооруженных сил объяснил, что Путин имеет две стратегические цели в рамках новой волны комбинированных атак:

уничтожить военно-промышленный комплекс Украины;

повлиять на украинское общество.

По его словам, целенаправленные удары по мирному населению должны усилить давление на правительство Украины.

Многие военные эксперты, в частности немецкий политолог Андреас Гайнеманн-Грюдер, ожидают, что Россия готовит новое наступление летом. Рост количества комбинированных атак является частью этой кампании.

По мнению эксперта, цель России – настолько ослабить украинскую ПВО, чтобы ее не смогли компенсировать поставки с Запада. Это также может быть сигналом подготовки к "решающему бою", который заставит Украину пойти на уступки Кремлю до конца года.