"Единственная надежда России на победу": в ISW объяснили, что маскирует Путин за новыми ударами

Кремль использует масштабные удары и все более агрессивную риторику, чтобы убедить Запад в якобы неизбежной победе России. В то же время Москва стремится навязать мысль о бесполезности дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

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Что Путин хотел показать массированными атаками по Украине

В ISW отметили, что Владимир Путин хочет отвлечь внимание от реалий боевой ситуации, поскольку прекращение западной военной помощи Украине является единственной реальной надеждой России на победу в этой войне.

Путин думает, что значительные удары по украинским городам и агрессивная российская риторика против НАТО и государств Восточной Европы отвлекут внимание от медленного, изнурительного продвижения России на Востоке Украины,

– пишут аналитики.

ISW ранее отмечал, что Россия активизирует свои информационные усилия против Украины в критические периоды, когда Запад рассматривает вопрос предоставления дополнительной военной помощи.

В Кремле нынешнее обсуждение возможного прекращения огня или мирного соглашения о прекращении войны рассматривают как еще один критический момент среди сторонников Украины.

"Путин, вероятно, намерен с помощью дальнобойных ударов и агрессивной риторики вызвать чувство безнадежности в Украине и на Западе, а также отказать европейские столицы и США от дальнейшей помощи Украине, ложно изображая победу России как неизбежную", – говорится в отчете.

Россия также строит партнерские отношения со странами-противниками, такими как Китайская Народная Республика (КНР), Иран и Северная Корея, чтобы предотвратить видимость дипломатической изоляции и позиционировать себя как страну с мощными союзниками, которые готовы противостоять Западу.

К слову, ранее Управление военной разведки США в отчете отметило, что Владимир Путин скорее всего не отказался от своих целей в войне против Украины и стремится к победе. Он надеется на истощение и деморализацию Украины, чтобы снизить западную поддержку.