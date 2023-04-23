Выдерживают паузу, – Гуменюк сказала, ждать ли российских массированных обстрелов 9 мая

Для россиян 9 мая – сакральная дата. Не исключено, что они могут устроить провокации в этот день и накануне.

Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, украинцам нужно лишний раз не пренебрегать собственной безопасностью.

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Будет ли Россия обстреливать Украину 9 мая

Наталья Гуменюк успокоила, что панику сеять не нужно.

Ожидать не надо, готовиться нужно, то есть осознавать, понимать, что они по всей вероятности могут посвятить таким датам какой-то выкрутас типа даже массированные ракетные атаки,

– объяснила она.

По ее мнению, провокация от врага может быть учитывая, что он выдерживает паузу и пытается накопить запасы вооружения, которое уже на грани.

Украинцам следует быть осторожными

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что именно 9 мая может наблюдаться скопление людей, поэтому это провоцирует россиян.

В прошлом году именно 2, 9 мая в частности Одесса потерпела конкретные ракетные точечные удары,

– отметила она.

По словам Гуменюк, для россиян эти дать сакральные. Об этом не раз сообщал диктатор Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения.

"В этот период нужно быть очень сосредоточенными, осторожными и внимательными", – добавила она.

Также призвала украинцев не пренебрегать сигналами воздушных тревог.

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