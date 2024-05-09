В ISW проанализировали, почему Россия пытается уничтожить украинскую энергосистему

Аналитики из Института изучения войны считают, что последними обстрелами Россия пытается поразить украинскую энергосистему и истощенную ПВО до прибытия американской помощи в сфере безопасности.

В ночь на 8 мая российские войска совершили массированную атаку по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Аналитики отметили, что это уже пятый крупномасштабный российский ракетный и дроновый удар по украинской энергетике с 22 марта 2024 года. Кроме того, в течение последних недель россияне усилили удары по украинской транспортной инфраструктуре.

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Аналитики назвали вероятную цель последних обстрелов России

В Институте изучения войны убеждены, что враг хочет истощить Украину перед прибытием американской помощи по безопасности. А удары по украинской транспортной инфраструктуре, которые происходят последние 7 недель, свидетельствуют, что оккупанты хотят вывести из строя украинские наземные линии связи и ограничить поток ожидаемой американской помощи на фронте.

Однако наибольшее внимание врага сосредоточено все же на уничтожении украинской энергетики. Российские войска продолжают интенсивно атаковать украинские энергетические объекты ограниченными сериями крупных ракетных ударов и ударов с беспилотников.

Аналитики предположили, что это для того, чтобы ограничить оборонно-промышленный потенциал Украины. Особенно учитывая то, что сейчас даже Россия использует значительно больше техники, чем способна производить.

Россия использует старые запасы техники

Недавние спутниковые снимки истощенных российских складов военной техники и вооружений свидетельствуют, что Россия сейчас поддерживает свои военные усилия в основном в результате изъятия со складов, а не путем масштабного производства новых транспортных средств и определенных видов вооружений.

Россия полагается на огромные запасы техники и другого оборудования советских времен, чтобы поддерживать операции и потери во время войны в Украине на уровне, гораздо более высоком, чем может обеспечить нынешний российский оборонный фонд, и Россия не сможет мобилизовать свой оборонный фонд для пополнения этих запасов в течение многих лет,

– отмечают аналитики.