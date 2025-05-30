В планах врага увеличение обстрелов, –в СНБО предупредили об угрозе

По сообщению издания The Economist, Россия накопила 500 баллистических ракет. Однако на самом деле она имеет гораздо больше таких благодаря военной помощи. Более того, враг имеет достаточно крылатых ракет.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, заметив, что все это указывает на подготовку к обстрелам. Кроме ракет, россияне будут использовать еще одно вооружение.

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В СНБО предупредили об угрозе обстрелов

Кроме накопленных баллистических российских ракет, за последнее время враг получил от КНДР 350 баллистических ракет. Более того, по состоянию на май 2025 года враг имеет возможность изготавливать примерно 60 ракет "Исканденр-М", несмотря на санкции, которые затрудняют этот процесс.

Россия также имеет запас крылатых ракет, хотя, очевидно, будет делать ставку на баллистику. В любом случае украинские силы ПРО должны быть готовы.

Относительно обстрелов крылатыми ракетами с применением стратегической авиации, в планах врага является увеличение таких обстрелов. Однако они могут быть комбинированные – не только крылатые ракеты, но и баллистика и "Шахеды". По такой формуле россияне планируют действовать в течение лета,

– сказал руководитель ЦПИ при СНБО.

Между тем переговорный трек, который ведет Россия – это просто попытка затянуть время для своих обстрелов и наступательных действий. Дональд Трамп дал России 2 недели, чтобы проверить, настроена ли она на мир. На самом деле Кремль получил еще 2 недели для проведения своих агрессивных действий.

"Такой "настольный теннис" продолжается с марта, когда США впервые предложили полностью прекратить огонь. Украина согласилась, россияне – методично затягивают. Главный их замысел сейчас – срыв встречи с нашей страной, чтобы выиграть еще время", – добавил Коваленко.

Заметим, что последние несколько дней на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области России наблюдается рекордная активность, которой не было с начала полномасштабного вторжения. Так, зафиксировано 8 посадок Ил-76, остается неизвестным что оккупанты доставляют в таком количестве.