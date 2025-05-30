Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зауваживши, що все це вказує на підготовку до обстрілів. Крім ракет, росіяни будуть використовувати ще одне озброєння.

Дивіться також У Харкові "Шахеди" вдарили по депо, де ремонтували тролейбуси: Терехов показав фото

В РНБО попередили про загрозу обстрілів

Крім накопичених балістичних російських ракет, за останній час ворог отримав від КНДР 350 балістичних ракет. Ба більше, станом на травень 2025 року ворог має можливість виготовляти приблизно 60 ракет "Ісканденр-М", попри санкції, які ускладнюють цей процес.

Росія також має запас крилатих ракет, хоч, очевидно, робитиме ставку на балістику. В будь-якому випадку українські сили ПРО мають бути готові.

Щодо обстрілів крилатими ракетами з застосуванням стратегічної авіації, у планах ворога є збільшення таких обстрілів. Однак вони можуть бути комбіновані – не лише крилаті ракети, а й балістика та "Шахеди". За такою формулою росіяни планують діяти протягом літа,

– сказав керівник ЦПД при РНБО.

Тим часом переговорний трек, який веде Росія – це просто намагання затягнути час для своїх обстрілів та наступальних дій. Дональд Трамп дав Росії 2 тижні, щоб перевірити, чи вона налаштована на мир. Насправді ж Кремль отримав ще 2 тижні для проведення своїх агресивних дій.

"Такий "настільний теніс" триває з березня, коли США вперше запропонували повністю припинити вогонь. Україна погодилась, росіяни – методично затягують. Головний їхній задум зараз – зрив зустрічі з нашою країною, щоб виграти ще час", – додав Коваленко.

Зауважмо, що останні кілька днів на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області Росії спостерігається рекордна активність, якої не було з початку повномасштабного вторгнення. Так, зафіксовано 8 посадок Іл-76, залишається невідомим що окупанти доставляють в такій кількості.