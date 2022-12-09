Проблем с ракетами нет: назвали причину паузы в массированных атаках
Украина постоянно находится в нервном предвкушении нового массированного обстрела. Однако Россия делает длительные паузы, не обусловленные нехваткой ракет.
Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он убежден, что Россия тратит это время на просчет следующих целей.
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Массовость и координация
Если ракетные обстрелы растягивать во времени, то их эффективность будет маленькой,
– заметил Ступак.
По словам Ступака, россияне действительно бьют очень тонко. Там сидит человек, хорошо разбирающийся в энергетике и знающий куда бить. У них есть карты наших электросистем, потому что подавляющее большинство построено в советские времена.
"Они знают, в какую точку бить, чтобы обесточить максимальное количество абонентов", - добавил Ступак.
О паузах в массированных ракетных ударах: смотреть видео
С чем связаны паузы
Ступак убежден, что ракеты у России есть, это видно и по официальной информации от Генштаба.
У россиян проблемы с целями,
– резюмировал эксперт.
По его словам, россияне сначала узнают, куда следует бить. Производят разведку и доразведку на местах. Дают задание корректировщикам огня. Оттуда корректировщики должны передать информацию. Хотя СБУ периодически их рассекречивает.
Ступак говорит, что на основе этих данных в России анализируют результативность. Обнаруживают, где полностью разрушены объекты, а куда надо попасть повторно. А это занимает некоторое время. "Их не интересует количество ракет. Она зависит от количества объектов, которые нужно поразить", – уверен эксперт.
Испытания для ПВО
Какое-то время, как заметил Ступак, у окупантов еще идет на анализ нашей ПВО. Просчитывают, где она стоит и какие ошибки допускались раньше.
Есть информация, что россияне учатся. И их ракеты могут изменять свою траекторию и скорость до 80 раз, чтобы обманывать нашу оборонную систему.
– резюмировал спикер.
Поэтому Ступак считает, что количество ракет в будущих обстрелах просчитать практически невозможно.
Что известно о последнем массированном обстреле Украины
- После массированного обстрела 5 декабря сильно пострадала энергосистема Одессы и близлежащих районов. Подстанции там почти уничтожены. Несмотря на это, одесситы все же имеют электроэнергию для бытовых нужд.
- От восьмого ракетного обстрела пострадали Киевщина, Одесщина, Винницкая область и другие регионы. Однако Михаил Подоляк отметил, что украинское ПВО сработало хорошо, а власть готова к энергетическим вызовам.
- Из более чем 70 ракет, которые Россия выпустила по Украине, удалось сбить более 60.