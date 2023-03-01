У россиян проблемы: почему "задерживают" массированные ракетные атаки

Украинцы опасались, что Россия до 24 февраля нанесет массированный ракетный удар по нашему государству. У россиян стало меньше ракет, поэтому повторить сами себя они уже не смогут. Придумать новые эффективные тактики врагу тоже не удастся.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский. По его словам, большинство дронов-шахедов не долетает до своих целей. Оккупанты меняют позиции их применения, чтобы в ответ ничего не прилетело.

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"Большинство из них не долетает, россияне тоже пытаются что-то придумать. Как минимум, менять позиционные районы применения, чтобы в ответ ничего не успело прилететь. Очень закрученные маршруты", – заметил он.

Россияне не смогут повторить сами себя

Киричевский отметил, что угроза ракетных ударов есть еще с 23 февраля. Он предположил, что из-за большого количества ударов по энергосистеме Украины ракет у оккупантов стало меньше. Поэтому враг пытается использовать их более рационально.

С одной стороны, будет очередной ущерб для энергосистемы (Украины – 24 Канал), а с другой – высокие потери крылатых ракет. По-настоящему эффективную тактику ракетных ударов россияне уже повторить не смогут.

– подчеркнул эксперт.

Эксперт Defense Express утверждает, что с мая 2022 россияне решили лучше не залетать в зону украинских ЗРК. Новые тактики применения крылатых ракет захватчики придумать уже не смогут.

Киричевский о массированных ракетных атаках на Украину: смотрите видео

Враг запускает воздушные шары

Иван Киричевский обратил внимание, что Россия начала запускать воздушные шары с радиолокационными отражателями для того, чтобы истощать работу украинского ПВО.

Также он добавил, что в начале 2023 года россияне модернизировали свои ракеты Х-10, чтобы они могли выпускать радиолокационные отражатели. По мнению эксперта, несколько первых атак это работало неудачно, а затем начало давать результат.

"На самом деле эти воздушные шарики с радиолокационными отражателями, мягко говоря, ни к чему. Это просто шарик с железкой, которая имитирует радиолокационную заметную цель. Получается, что таким образом они просто решили нас "заспамить", – считает Киричевский.

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