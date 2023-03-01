Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. За його словами, більшість дронів-шахедів не долітає до своїх цілей. Окупанти змінюють позиції їх застосування, щоб у відповідь нічого не прилетіло.
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"Більшість з них не долітає, росіяни теж намагаються щось вигадати. Як мінімум, змінювати позиційні райони застосування, щоб у відповідь нічого не встигло прилетіти. Дуже закручені маршрути", – зауважив він.
Росіяни не зможуть повторити самі себе
Киричевський зазначив, що загроза ракетних ударів є ще з 23 лютого. Він припустив, що через велику кількість ударів по енергосистемі України, ракет в окупантів стало менше. Тому ворог намагається використовувати їх більш раціонально.
З однієї сторони, буде черговий збиток для енергосистеми (України – 24 Канал), а з іншої – високі втрати крилатих ракет. По-справжньому ефективну тактику ракетних ударів росіяни вже повторити не зможуть,
– підкреслив експерт.
Експерт Defense Express стверджує, що від травня 2022 року росіяни вирішили краще не залітати у зону українських ЗРК. Нових тактик застосування крилатих ракет загарбники вигадати вже не зможуть.
Киричевський про масовані ракетні атаки на Україну: дивіться відео
Ворог запускає повітряні кулі
Іван Киричевський звернув увагу, що Росія почала запускати повітряні кулі з радіолокаційними відбивачами для того, щоб виснажувати роботу української ППО.
Також він додав, що на початку 2023 року росіяни модернізували свої ракети Х-10, щоб вони, могли випускати радіолокаційні відбивачі. На думку експерта, декілька перших атак це працювало невдало, а згодом почало давати результат.
"Насправді ці повітряні кульки з радіолокаційними відбивачами, м’яко кажучи, ні до чого. Це просто кулька із залізякою, яка імітує радіолокаційну помітну ціль. Виходить, що у такий спосіб вони просто вирішили нас "заспамити", – вважає Киричевський.
У ніч на 1 березня Росія атакувала Україну дронами
- У ніч на з 28 лютого на 1 березня Росія запустила по Україні шахеди. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Зокрема, ворожі цілі в небі фіксували у Київській області та інших регіонах.
- Вночі у Кременчуці працювала ППО. У Полтавській області збили до 5 ворожих БпЛА. Мер Кременчука повідомив, що ніч була складною.
- Перед цим росіяни атакували Україну дронами у ніч на 27 лютого. На жаль, під час цієї атаки у Хмельницькій області загинули 2 рятувальники.