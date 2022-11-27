Россия действительно истощила запасы ракет и все чаще использует болванки, чтобы обмануть ПВО, – ISW

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары. В то же время следует понимать, что запасы снарядов у них не бесконечны. Поэтому враг решил браться за истощение украинской ПВО.

Как отмечают аналитики из Института по изучению войны, враг все чаще использует болванки. Речь идет о ракетах, у которых отсутствует боевая часть. Они также летят во время массированных ударов, но существенной угрозы не несут. У них другая миссия.

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Запасы ракет у врага иссякают

Эксперты подчеркивают, что это доказывает использование врагом инертных крылатых ракет Х-55. Ими оккупанты атакуют Украину потому, что арсенал высокоточных снарядов истощается.

В то же время в Министерстве обороны Великобритании отметили, что с некоторых устаревших ракет Х-55 враг снимет ядерные боеголовки. И именно такими снарядами оккупанты будут атаковать цели в Украине. В ведомстве предположили, что таким образом враг планирует отвлекать украинскую ПВО.

Смоделируем ситуацию: летят параллельно сразу несколько ракет. Причем они могут быть расположены так, чтобы болванки были своеобразным прикрытием для ударной. Поэтому, сначала ПВО собьет те же пустые ракеты, а потом уже – с ударной частью.

В то же время не стоит забывать, что враг может использовать этот метод и с другой целью. Неоднократно аналитики предполагали, что массированные ракетные удары россиянам необходимы и для истощения сил ПВО​.

Вернемся к ракетам. Как отмечают в Институте, украинские официальные лица ранее сообщали: с середины октября оккупанты активно использовали неядерный вариант ракетной системы Х-555. Ими захватчики били по критической инфраструктуре нашего государства.

Как бы там ни было, но такие движения со стороны россиян четко подчеркивают тот факт, что с ракетным арсеналом у них все не очень хорошо. По крайней мере, если говорить о высокоточных ракетах.

В то же время, отметили составители отчета, враг слишком полагается на кампанию против украинской инфраструктуры. Аналитики отмечают, что мнение о том, что это позволит достичь стратегически значительного эффекта на поле боя, – ошибочно.

Массированные ракетные удары повторятся

Начнем с того, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о возможном новом ракетном ударе. Он отметил, что на следующей неделе следует ожидать очередную массированную атаку по объектам инфраструктуры.

Соответствующее предположение не опроверг и спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, врагу понадобится примерно неделя, чтобы накопить достаточно ракет для очередной массированной атаки.

Существенного дефицита ракет у врага нет. По крайней мере, их точно хватит еще на ряд массированных атак. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, у россиян около 400 крылатых ракет Х-101 и Х-555. Кроме того, столько же у оккупантов и "Калибров".

Отметим, что для того, чтобы Украина полностью вышла из предыдущего блэкаута, понадобилось фактически трое суток. Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. В зависимости от ситуации и критичности разрушений, следующий блэкаут может длиться дольше: от 7 до 14 дней.

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