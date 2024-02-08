Россия не сломала энергетическую инфраструктуру и начала атаковать другие объекты, – Игнат

Российские войска продолжают наносить массированные ракетные удары по территории Украины. Юрий Игнат рассказал, что у россиян появились новые цели для атаки.

Игнат в эфире телемарафона рассказал о новых акцентах российских массированных ракетных обстрелов, сообщает 24 Канал. Отмечается, что оккупант уже не наносит ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Смотрите также Россия не имеет стратегического замысла: интервью с Подоляком об атаке и угрозах Польше

Новые цели россиян

Игнат не назвал конкретно, какие новые цели для атак у россиян. Впрочем, он подчеркнул, что зимний период заканчивается, а оккупанты не смогли уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру.

В этом году Россия не сделала акцент на атаках нашей энергетической инфраструктуры, видимо, поняли, что не удастся ее сломать, поэтому атаки начались по другим объектам, приоритетных для них,

– отметил представитель Воздушных сил Юрий Игнат

Также Игнат добавил, что к новым атакам России нужно готовиться постоянно и пополнять запасы.

"Партнеры владеют информацией о том, сколько, каких средств и на каких направлениях нам нужно", – отметил Игнат

Массированная атака России 7 февраля: кратко