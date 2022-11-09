Может ли Россия прибегнуть к интенсивным бомбардировкам: в Воздушных Силах ВСУ прокомментировали угрозу

Россияне обладают авиационными силами, которыми могут наносить дистанционные удары по территории Украины. Чтобы проводить "ковровые" бомбардировки, оккупантам нужно залетать в глубь подконтрольных ВСУ регионов.

Россия преимущественно атакует с воздуха крылатыми ракетами , которые у нее сегодня в дефиците. Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Спикер командования Воздушных Сил отметил, что там не знают ничего о возможных "ковровых" бомбардировках Украины со стороны России.

Мы не Сирия, не имеющая средств ПВО. В России есть Ту-160 и Ту-95 – это стратегическая авиация . Им не нужно никуда залетать. Они наносят удары крылатыми ракетами, которые в дефиците, как и "искандеры" и "калибры". Поэтому они не могут наносить много массированных ракетных ударов, чтобы уничтожать инфраструктуру. Кафиры наносят их регулярно, но не так часто .

– объяснил военный.

По его словам, у россиян также есть дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые тоже стоят к северу от Украины.

"Оттуда они могут наносить удары ракетами Х-22 , которые являются основным вооружением этого самолета. Ракета имеет дальность до 600 километров , но она крайне неточной. Это именно та ракета, которой россияне нанесли удар по торговому центру в Кременчуге . Вот так они наносят". ударов и могут угрожать как из южных, так и северных регионов", - добавил Игнат.

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По его мнению, в тех частях Украины, где действовала в первые месяцы российская авиация, можно наблюдать "страшные последствия". Поэтому первоочередной задачей Воздушных сил было выгнать пилотируемую авиацию с территории Украины и с этой задачей они справились.

Противник, залетая в первые недели, думал, что украинская авиация уничтожена, но их начали уничтожать как в воздухе, так и на земле. Поэтому российская авиация не залетает на территорию Украины , а только в прифронтовых зонах мы видим ее активность. средства только дистанционно наносить удары . Если будут залетать - будут попадать в зону действия нашей ПВО", - резюмировал представитель.

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