Росія переважно атакує з повітря крилатими ракетами, які у неї на сьогодні в дефіциті. Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Речник командування Повітряних Сил зазначив, там не знають нічого про можливі "килимові" бомбардування України з боку Росії.

Ми не Сирія, яка не має засобів ППО. У Росії є Ту-160 і Ту-95 – це стратегічна авіація. Їм не потрібно нікуди залітати. Вони завдають удари крилатими ракетами, які у дефіциті, як і "іскандери" та "калібри". Тому вони не можуть завдавати багато масованих ракетних ударів, щоб знищувати інфраструктуру. Окупанти завдають їх регулярно, але не так часто,

– пояснив військовий.

За його словами, у росіян також є дальні бомбардувальники Ту-22М3, які також стоять на півночі від України.

"Звідти вони можуть завдавати удари ракетами Х-22, які є основним озброєнням цього літака. Ракета має дальність до 600 кілометрів, але вона є вкрай неточною. Це саме та ракета, якою росіяни завдали удару по торговельному центру у Кременчуці. Ось так вони завдають ударів і можуть загрожувати як з південних, так і з північних регіонів", – додав Ігнат.

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На його думку, у тих частинах України, де діяла у перші місяці російська авіація, можна спостерігати "страшні наслідки". Тому першочерговим завданням Повітряних Сил було вигнати пілотовану авіацію з території України й з цим завданням вони впорались.

"Противник, залітаючи в перші тижні, думав, що українська авіація знищена, але їх почали знищувати як у повітрі, так і на землі. Тому російська авіація не залітає на територію України, а лише у прифронтових зонах ми бачимо її активність. Поки вони мають засоби лише дистанційно завдавати ударів. Якщо залітатимуть – потраплятимуть у зону дії нашої ППО", – резюмував речник.

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