Російські окупанти можуть наважитися на тотальне знищення населених пунктів. Чи вийде у Кремля завдати шкоди Україні – розповів 24 каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Україна – не Сирія

Експерт зазначив, що окупанти можуть спробувати застосувати методи бомбардування сирійських міст, але Україні буде чим відповісти.

Суровікін може спробувати повторити Алеппо, але я не думаю, що у нього це може вийти. Тому що для того, щоб робити те, що робили у Сирії, потрібно, щоб в України не було жодних засобів для ураження повітряних цілей. Україна зараз лиш нарощує засоби ППО і нам обіцяють більше,

– пояснив оглядач.

За його словами, потрібно розуміти, що якщо взяти до уваги лише дві системи NASAMS, які вже отримали ЗСУ – це сумарно близько 108 одномоментних залпів.

"Є IRIS-T, будуть ще системи, на які ми дуже розраховуємо. Плюс ті, які були на озброєнні раніше – комплекси "Бук", "С-300", "Стріла", "Оса" і різні ПЗРК та зенітки, які використовуються. Також Повітряні Сили, які так само комплексами й ракетами "повітря-повітря" збивали як ракети, так і літаки", – додав аналітик.

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На його думку, маючи нарощення засобів ППО в Україні, Росія не зможе здійснити вдалий сценарій по реалізації того, що було в Алеппо.

"За весь час війни у Сирії, в опозиційних груп, які воювали проти Асада, у них лише двічі з'являлися комплекси ППО "Оса", які вони вкрали в армії Асада, як трофеї. Одна справа, коли взагалі немає засобів ППО, інша – коли вони є і здатні завдавати потужні удари", – підкреслив фахівець.

Бомбардування Алеппо

У жовтні 2016 року розпочався штурм Алеппо урядовими силами. Місто стало символом розправи режиму Асада з політичною опозицією. Жорстока блокада в місті завершилася наступом урядових сил за підтримки російської авіації.



Окремі дії під час цього наступу можна віднести до злочинів проти людяності, – використання касетних і бочкових бомб, атаки з застосуванням хімічної зброї, бомбардування лікарень та об'єктів інфраструктури.



загинули щонайменше понад 18 тисяч людей. У жовтні 2016 року розпочався штурм Алеппо урядовими силами. Місто стало символом розправи режиму Асада з політичною опозицією. Жорстока блокада в місті завершилася наступом урядових сил за підтримки російської авіації.Окремі дії під час цього наступу можна віднести до злочинів проти людяності, – використання касетних і бочкових бомб, атаки з застосуванням хімічної зброї, бомбардування лікарень та об'єктів інфраструктури. За даними правозахисників , через авіаудари Росії у Сирії

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Україна нарощує можливості

Мусієнко переконаний, що якщо Росія не змогла подібне реалізувати з лютого, то і зараз ситуація не зміниться у гірший бік.

Нарощування підтримки засобами тільки зростає. Але, звичайно ж, щоб убезпечитися від таких ризиків, засоби потрібні у більших кількостях, про що постійно наголошується і ведення відповідна робота,

– підкреслив фахівець.

Експерт розповів, що надання додаткових засобів ППО є пріоритетним питання у співпраці з міжнародними партнерами. Саме тому від 10 жовтня його обговорювали у різних форматах: починаючи від G7, закінчуючи "Рамштайном" і двосторонньою співпрацею між Україною і США, Британією, Німеччиною, Італією, Францією.

"У нас є досить серйозний поступ, який ми проходимо за ці кілька тижнів. Я маю на увазі постачання в Україну систем IRIS-T, NASAMS, Hawk. Я думаю, що можемо розраховувати, що до кінця року може отримати комплекси SAMP-T. Тому тут є на що розраховувати", – зауважив оглядач.

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За його словами, яскравим прикладом посилення можливостей України є ситуація на передовій, де Росія активно намагається застосовувати свої бомбардувальники та штурмовики. Результатом цього є те, що ЗСУ майже щодня збивають повітряні цілі, які намагаються вражати українські сили.

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