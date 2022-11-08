Российские оккупанты могут решиться на тотальное уничтожение населенных пунктов. Выйдет ли у Кремля нанести вред Украине – рассказал 24 каналу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Украина – не Сирия

Эксперт отметил, что оккупанты могут попытаться применить методы бомбардировки сирийских городов, но Украине будет чем ответить.

Суровикин может попытаться повторить Алеппо, но я не думаю, что у него это может получиться. Потому что, для того чтобы делать то, что делали в Сирии, нужно, чтобы у Украины не было никаких средств для поражения воздушных целей. Украина сейчас только наращивает средства ПВО и нам обещают больше,

– объяснил обозреватель.

По его словам, нужно понимать, что если учесть только две системы NASAMS, которые уже получили ВСУ – это суммарно около 108 одномоментных залпов.

"Есть IRIS-T, будут еще системы, на которые мы очень рассчитываем. Плюс те, которые были на вооружении раньше – комплексы "Бук", "С-300", "Стрела", "Оса" и разные ПЗРК и зенитки, которые используются. Также Воздушные Силы, которые также комплексами и ракетами "воздух-воздух" сбивали как ракеты, так и самолеты", – добавил аналитик.

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По его мнению, имея наращивание средств ПВО в Украине, Россия не сможет осуществить удачный сценарий по реализации того, что было в Алеппо.

"За все время войны в Сирии, у оппозиционных групп, воевавших против Асада, у них всего дважды появлялись комплексы ПВО "Оса", которые они украли в армии Асада как трофеи. Одно дело, когда вообще нет средств ПВО, другое – когда они есть и способны наносить мощные удары", – подчеркнул специалист.

Бомбардировка Алеппо

В октябре 2016 года начался штурм Алеппо правительственными силами. Город стал символом расправы режима Асада с политической оппозицией. Жестокая блокада в городе завершилась наступлением правительственных сил при поддержке российской авиации.



Отдельные действия во время этого наступления можно отнести к преступлениям против человечности – использование кассетных и бочковых бомб, атаки с применением химического оружия, бомбардировка больниц и объектов инфраструктуры.



погибли более 18 тысяч человек. В октябре 2016 года начался штурм Алеппо правительственными силами. Город стал символом расправы режима Асада с политической оппозицией. Жестокая блокада в городе завершилась наступлением правительственных сил при поддержке российской авиации.Отдельные действия во время этого наступления можно отнести к преступлениям против человечности – использование кассетных и бочковых бомб, атаки с применением химического оружия, бомбардировка больниц и объектов инфраструктуры. По данным правозащитников , из-за авиаударов России в Сирии

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Украина наращивает возможности

Мусиенко убежден, что если Россия не смогла подобное реализовать с февраля, то и сейчас ситуация не изменится в худшую сторону.

Наращивание поддержки средствами только растет. Но, конечно же, чтобы обезопаситься от таких рисков, средства нужны в больших количествах, о чем постоянно отмечается и ведется соответствующая работа,

– подчеркнул специалист.

Эксперт рассказал, что предоставление дополнительных средств ПВО является приоритетным вопросом в сотрудничестве с международными партнерами. Именно поэтому с 10 октября его обсуждали в разных форматах: начиная от G7, заканчивая "Рамштайном" и двусторонним сотрудничеством между Украиной и США, Великобританией, Германией, Италией, Францией.

"У нас есть достаточно серьезное продвижение, которое мы проходим за эти несколько недель. Я имею в виду поставки в Украину систем IRIS-T, NASAMS, Hawk. Я думаю, можем рассчитывать, что до конца года можем получить комплексы SAMP-T. Поэтому здесь есть на что рассчитывать", – заметил обозреватель.

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По его словам, ярким примером усиления возможностей Украины является ситуация на передовой, где Россия активно пытается применять свои бомбардировщики и штурмовики. Результатом этого является то, что ВСУ почти каждый день сбивают воздушные цели, которые пытаются поражать украинские силы.

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