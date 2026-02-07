Будет жесткий разговор по огневым группам, – Зеленский рассказал о тяжелых повреждениях энергетики

Владимир Зеленский заслушал доклады из всех областей после массированной российской атаки. Он рассказал, что враг повредил объекты энергетики, которые Украине необходимо лучше защищать.

Об этом написал Владимир Зеленский. Президент отметил, что после последней атаки в энергосистеме произошли значительные отключения фактически по всей стране.

К теме Россия запустила более 400 дронов и 40 ракет: Зеленский рассказал, что было основной целью атаки

Как власть планирует усилить защиту энергообъектов?

На селекторном совещании Владимир Зеленский услышал итоги о российской массированной атаке, которая состоялась в субботу, 7 февраля. Враг атаковал Украину дронами и почти 40 ракетами различных типов, которые летели на энергетику.

Зеленский отметил, что очередной обстрел показал истинные намерения России – Москва не готова к миру и до сих пор намерена нанести страдания украинцам. Ни на фронте, ни во время ракетно-дронных атак не заметно желание страны-агрессора завершить войну. Украина просит партнеров осуществлять реальное давление на Россию.

Россия продолжает политику фактического уничтожения Украины. Россияне целенаправленно ударили, в частности, по энергетическим объектам, от которых зависит работа украинских атомных станций, что ставит под угрозу не только нашу безопасность в Украине, но и общую безопасность региона и Европы. Считаем, что партнеры и в Америке, и в Европе, и в других государствах, которые хотят мира, должны трезво на это смотреть и действовать соответственно,

– написал украинский лидер.

Во время совещания также удалось подробно обсудить ситуацию со светом и теплоснабжением в Киеве, Харькове, Чернигове и областях. Речь шла и о ситуации во всех регионах Украины. Специалисты на объектах работают над ликвидацией последствий удара и восстановлением.

В свою очередь Министерство внутренних дел создает дополнительные команды для оперативной работы на энергообъектах западных областей.

Важно, что президент поднял вопрос о работе мобильных огневых групп. Разговор был жесткий, как следствие – ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны усилить компоненты мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей.

Владимир Зеленский также рассчитывает на увеличение программ для населения. От дипломатов ожидаются быстрые результаты в работе с партнерами по пакетам поддержки ПВО и энергетической устойчивости.

Какие последствия атаки по Украине 7 февраля?