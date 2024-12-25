Комбинированный удар по украинской энергетике: хронология 1036 дня войны

Ночью враг запустил по Украине "Шахеды". Под утро оккупанты ударили по нашей стране ракетами.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 25 декабря, сообщает 24 Канал.

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